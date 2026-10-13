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預售房市修正了 台南最慘！量縮9成、跌回2字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南為第3季最大重災區，推案總銷與去年同期相比僅剩1成。591新建案／提供
台南為第3季最大重災區，推案總銷與去年同期相比僅剩1成。591新建案／提供

房市買氣低迷，根據591新建案統計，今年第3季，全台新案平均成交價52.4萬元，季跌5%、年跌7%。

另外，第3季七都新進場建案292案、總銷金額為3,732億元，季減2%、年減24%。累計今年前三季全台推案總銷僅1.02兆元，改寫自2020年以來、近7年同期新低紀錄。

591新建案表示，數據反映全台房市步入「價量齊修」的盤整期，區域呈現「北溫中南冷」走勢，尤其台南更為第3季最大重災區，推案總銷與去年同期相比僅剩1成，成交價更跌回2字頭。

雙北部分，台北市在中山「良茂KING ONE」與松山「文心月月」兩大百億指標案挹注下，第3季推案總銷衝上822億元、季增76%；即便成交均價受上季高基期影響微修至128萬元；但單周平均來客穩守21組，反映蛋黃區買盤依舊抗跌。

新北市表現同樣亮眼，單季總銷達850億元、穩居全台之冠，成交均價盤整至65.1萬元；單周來客亦與北市並列全台最熱，展現強勁撐盤力道。

桃園則憑藉雙北外溢與首購買盤，勇奪本季推案量寶座，總銷金額達779.61億元，季增50%、年增10%，成交均價逆勢年增4%來到38.3萬元。

新竹縣市雖然受到第2季大案墊高基期影響，第3季總銷季減57%，但相較去年同期仍大幅成長78%。在價格表現上，呈現季增2%、年增5%的雙升格局，且議價率僅5%，穩居全台議價空間最小、價格最硬的區域。

相較於北台灣抗跌，中南部房市受資金退潮衝擊劇烈，台中第3季總銷635億元、年減幅達 42%，單周來客急凍至4組，新案成交均價停滯於51.4萬元，買賣雙方陷入價格拉鋸戰。

台南在建商推案急踩煞車下，單季推案總銷驟降至95億元，不僅較上季腰斬，與去年同期相比更僅剩1成，平均成交價更跌破3字頭，單周來客也只剩稀落的2組，買氣近乎冰凍。

高雄第3季推案總銷則降至325億元，呈現季減4成、年減3成頹勢；議價率大幅拉大至10.3%，明顯轉向讓利求去化，成為全台唯一議價空間突破1成的縣市。

591新建案分析指出，第3季全台房市出現「價量齊修」格局，充分反映建商信心不足，推案與開價皆轉趨保守。此外，本季全台議價率微幅上揚至7.1%，顯示市場為求去化逐漸擴大讓利空間。

展望第4季，隨著央行適度鬆綁特第二屋貸款成數至七成，能否為市場注入活水、帶動傳統年底購屋旺季回溫，仍有待後續實質買氣檢驗。

近年全台各季總銷金額變化。591新建案／提供
近年全台各季總銷金額變化。591新建案／提供

2026年Q3六都、新竹縣市新進場建案狀況。591新建案／提供
2026年Q3六都、新竹縣市新進場建案狀況。591新建案／提供

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