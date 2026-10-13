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台泥綠能前員工涉背信 公司提民事求償逾7,200萬元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
針對台南地檢署偵結起訴台泥綠能三位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件。聯合報系資料照
針對台南地檢署偵結起訴台泥綠能三位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件。聯合報系資料照

針對台南地檢署偵結起訴台泥綠能三位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件。台泥（1101）13日代子公司台泥綠能表示，感謝檢調機關積極偵辦，釐清相關事證。台泥綠能及其子公司是本案中權益受損的一方，公司將針對三名被告及不法廠商等提出民事求償，金額逾7,200萬元，以維護公司合法權益。

台泥綠能早於2025年11月即主動向檢調機關提出刑事告訴。隨著檢方偵查終結並正式起訴，公司將進一步循民事途徑求償，初步求償金額至少包括新台幣2,990萬元及美金約134萬元。

台泥綠能嚴正譴責少數前員工及不法廠商涉嫌背信、損害公司利益的行為。公司指出，長期堅守第一線的綠電維運工程師及漁電共生養殖團隊，每天兢兢業業地投入工作，不應因少數人的不當行為，讓整體團隊的努力受到質疑。

事件發生後，公司已從三個面向推動改善：一、推動組織再造，調整組織架構與權責分工；二、檢討並修訂採購及招標審查制度，明確區分投標規範訂定與實際投標審查權責；三、強化內部控制與監督機制，防範類似事件再次發生。台泥綠能強調，對於任何違反誠信經營原則、損害公司利益的行為，絕不寬貸。

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