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台電業務邁向高度產業化

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
台電董事長曾文生。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生。記者黃義書／攝影

AI浪潮推升半導體及資料中心用電需求，台電董事長曾文生昨（12）日表示，能源已成為科技產業不可或缺的供應鏈，未來台電部分業務須走向「高度產業化」，從過去由電力公司主導供電規劃，轉向供需雙方共同決策，以因應科技產業快速擴張的用電需求。

曾文生昨日出席「台灣國際淨零永續展暨台灣國際智慧能源週」致詞時指出，過去企業只須向台電申請用電、繳納電費，就能取得穩定電力，但隨著科技產業快速發展，能源供應涉及不同選項、組合與時程，台電必須進一步了解企業需求，共同討論能源配置與投資規劃。

曾文生表示，例如企業需要更多再生能源，或選擇不同年度達成RE100，所需能源配置與投資規劃就截然不同。此外，過去電力與電網投資可能以十年為規劃尺度，如今可能縮短至五年，甚至三年內就必須完成，台電須提前掌握企業設廠地點及用電時程，加速電網建設。

針對外界關注AI及半導體用電需求，曾文生指出，台電已將用電預測精緻化至個別企業，並分析不同製程與產業之間的用電關聯，持續提高預測準確度。依目前掌握的供電資源及既定建設進度，台電有能力支應國內產業規劃中的發展用電需求。

不過，曾文生提醒，真正難以掌握的是AI應用端可能出現的爆發性成長。除了大型雲端服務供應商（CSP）及AI資料中心（AIDC），未來許多企業也可能基於資料安全及營運需求，將算力設備留在地端，形成分散各地的新增用電需求。

他強調，一旦算力需求爆發，用電成長可能進一步加快，屆時不僅要關注發電量是否充足，更須評估電網能否承受新增負載，及如何與既有再生能源設施整合調度。

台電 淨零 用電

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