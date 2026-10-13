統一集團營收 三喜臨門

統一集團旗下統一（1216）企業、統一超（2912）昨（12）日公布9月合併營收，統一企業單月營收618億元，年增5.8%；單季營收為1,870.75億元，改寫單季新高，年增6.1%；累計前三季營收5,370.5億元，年增4.2%；9月及前三季則雙創同期新高。

統一集團受惠食品、流通及零售等事業同步成長，帶動集團營運規模持續擴大，旗下統一超9月、前三季營收也同步改寫同期新高紀錄，其中，第3季單季營收達951.75億元，年增7.02%，則刷新單季歷史最高紀錄。

統一集團近年積極推動「亞洲流通生活平台」戰略，事業版圖橫跨超商、量販、超市、藥妝、購物中心、咖啡連鎖、餐飲及電商等領域，透過跨通路整合及會員資源共享，擴大各事業體經營綜效，成為推升集團營收的重要動能。

其中，統一超9月合併營收314.4億元，年增7.8%，寫下歷年最強9月；累計前三季營收2,758.7億元，年增5.7%，也改寫同期紀錄。除台灣7-ELEVEN本業穩健成長，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一精工及安源資訊等，營運表現同步增溫，挹注整體營收。

統一超指出，台灣7-ELEVEN持續擴大展店規模，目前全台實體門市與智FUN機等多元服務據點合計達8,324家。9月受惠開學季採買、中秋連假商機，以及跨界聯名商品與行銷活動帶動，門市消費動能維持穩健。

除實體通路持續擴張，統一超也積極經營會員經濟，以OPENPOINT APP、點數及支付三大策略，串聯超過500家知名品牌、近70萬家特約商店，會員數突破2,000萬人。

統一超透過跨品牌、跨通路整合，帶動會員活躍度及消費黏著度提升，進一步強化零售通路競爭優勢。

展望10月，統一超看好雙十連假出遊、各地煙火活動及萬聖節商機，將加強重點商圈備貨，並推出季節性商品、跨界聯名及主題行銷活動，結合uniopen會員生活圈擴大消費需求，力拚延續營收成長動能。

從集團整體布局來看，統一正加快亞洲市場拓展腳步，目前已逐步建立台灣、中國大陸、越南、泰國、印尼、菲律賓及韓國七大市場版圖，並持續尋求跨區域整合機會，日本則列為下一階段重要目標市場。