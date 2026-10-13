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台塑四寶同聲唱旺本季營運
台塑集團四大公司昨（12）日釋出營運展望，都趨於正向。南亞（1303）預期，「今年很好、明年會更好」；台塑化（6505）認為，第4季地緣政治風險將持續支撐油價；台塑（1301）、台化（1326）看好受惠旺季效應，強化利基型產品銷售，第4季營收表現可望優於第3季。
南亞指出，電子材料需求暢旺，預期10月、第4季營收將持續攀升，「今年會是亮麗的一年。」第4季起，高階材料進入出貨、驗證並行階段，明年出貨量可望大幅提升，步入量產階段。
台塑化預估，第4季柴油、汽油雙重利差均有支撐，有助於煉製毛利維持強勁，並預期荷姆茲海峽可能難以維持大量原油出口，地緣政治風險將持續支撐油價。
台塑指出，第4季為PE、EVA、PP及AE傳統需求旺季，伴隨中國大陸持續推出刺激經濟措施，有助整體石化產品需求增加。
台化表示，預期美伊可能持續發生衝突，油價將於每桶90美元附近震盪；整體而言，各產品第4季經營狀況，應會較第3季改善。
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