機械出口 今年拚創新高

AI、半導體設備需求持續暢旺，台灣機械業出口看旺。台灣機械公會理事長莊大立昨（12）日表示，第4季機械出口續強，今年機械出口有機會挑戰380億美元，超越2022年約348億美元的歷史紀錄，全年機械產值也可望同步改寫新高。

依機械公會統計，今年前三季機械出口累計279.80億美元，年增20.3%。若要達成全年380億美元目標，第4季出口須達100.20億美元，平均每月33.4億美元，低於9月出口的34.37億美元，顯示在目前接單與出貨動能延續下，全年出口挑戰新高具有機會。

莊大立指出，過往第4季受到耶誕節假期等因素影響，出口表現可能趨緩，但今年AI、半導體設備訂單持續暢旺，電子設備與檢量測設備需求強勁，帶動整體機械出口成長，對第4季及全年出口表現維持樂觀看法。

機械公會統計，9月機械出口34.37億美元，年增29.9%，已連續20個月正成長。其中，電子設備出口突破7億美元，年增61%；累計前三季出口55.5億美元，年增46.1%，成為推升機械出口的重要動能。

值得注意的是，電子設備與檢量測設備今年前三季合計占機械出口比重達37.6%，顯示AI及半導體相關設備已成支撐台灣機械出口的重要產品，產業成長動能逐漸向高科技設備集中。

不過，機械產業復甦仍呈現兩樣情。工具機9月出口1.67億美元，年減1.8%；前三季出口14.92億美元，年減1.9%，與電子設備出口大幅成長形成對比。

工具機公會指出，目前產業呈現整機出口承壓、零組件成長及進口升溫的結構性變化，印度、越南及馬來西亞等新興市場需求相對突出，後續仍須觀察海外設備投資動向。

展望後市，機械公會認為，全球地緣政治衝突、高科技及稀土出口管制，仍可能影響關鍵零組件供應與交期，但在AI、半導體投資需求支撐下，第4季機械出口可望延續正成長，全年出口與產值同步創高可期。