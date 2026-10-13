越鋼傾銷案 初判不利產業

經濟部昨（12）日召開貿易救濟審議會，審議越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品反傾銷案，初步認定有合理跡象，顯示國內產業遭受實質損害，後續將移請財政部展開傾銷調查。

此案由國內鋼廠燁聯、唐榮向財政部提出，財政部自8月中展開反傾銷調查。

經濟部表示，此案調查期間涵蓋2023年1月至2026年6月，調查發現，越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品進口量於2024年至2025年間大幅增加，進口價格則逐年下滑，且持續低於國產品內銷價格，對國內業者形成明顯競爭壓力。

為與越南進口產品競爭，國內業者被迫跟進降價，且降價幅度甚至超過越南產品，但由於國產品售價仍高於涉案進口貨物，導致客戶持續流失。即使市場需求有所成長，營運情況仍未改善，市占率持續下滑，內銷虧損擴大，顯示越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品傾銷進口，對國內產業造成不利影響。