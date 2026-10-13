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智慧經營／洲際酒店集團臺灣區奢華精品區域總經理羅嘉麒 打造頂級旅宿版圖

經濟日報／ 黃淑惠
洲際酒店集團臺灣區奢華精品區域總經理羅嘉麒表示，定位高端旅宿市場，期望用服務品質累積回客率。黃淑惠╱攝影
洲際酒店集團臺灣區奢華精品區域總經理羅嘉麒表示，定位高端旅宿市場，期望用服務品質累積回客率。黃淑惠╱攝影

臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）開幕後，台北高端旅宿市場再添新兵，面對信義區高端飯店競爭，IHG臺灣區奢華精品區域總經理暨臺北洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示，將鎖定國際旅客、奢華旅客及企業長住客三大客群，採「先穩服務、再放量」策略，目標2027年住房率達八成，國際旅客占比拚達八成。

坐落台北大巨蛋園區核心，擁有347間客房與套房、七大餐飲品牌，臺北洲際以「In Taipei, For Taipei 在台北，為台北」為品牌精神。羅嘉麒說，希望酒店成為旅人理解這座城市的一扇窗口，也讓在地賓客在這裡找到屬於自己的生活方式。

好的體驗 拉高回客率

房價定位高端旅宿市場，由臺北洲際官網房價來看，屬於相對高檔區位。羅嘉麒認為，新飯店開幕初期價格較高具合理性，但長期關鍵仍在服務品質與回客率，飯店將透過逐步放量，讓團隊在實際營運中累積經驗，建立穩定的服務水準。

臺北洲際自8月起分階段進行多輪試營運，從內部員工、台北大巨蛋及遠雄相關人員，到受邀貴賓、業主及媒體等，透過模擬營運測試客房、餐飲及各項服務流程。

羅嘉麒表示，目前人力已具備支撐全館營運的能力，但飯店更重視服務人員訓練及顧客體驗，因此餐廳及客房將依不同產品逐步放量。較大眾化的NDD餐廳可較快提高開放量，高端牛排館及精緻餐飲則採分階段方式，先開放部分座位，再依營運情況擴大。他強調，飯店經營最重要的不只是住房率，而是讓入住及用餐客人有好的體驗，進而形成回訪及口碑。

羅嘉麒認為，台灣相較香港、新加坡、東京、首爾等亞洲主要城市，奢華飯店品牌數量仍相對不足，也因此形成「雞生蛋、蛋生雞」的市場問題。沒有足夠的奢華旅宿選擇，就難以吸引奢華旅客；但沒有旅客需求，也會降低業者投資誘因。

他表示，今年參加新加坡國際奢華旅遊市場（ILTM）活動，接觸澳洲、紐西蘭、美國及Virtuoso等國際奢華旅遊業者，發現部分國際市場對台灣認識仍有限，甚至不知道台灣已有適合奢華旅遊的產品。

「國際品牌酒店進駐，不只是增加一間飯店，也有助於提升台北在全球高端旅遊市場的能見度。」羅嘉麒指出，近期已有國際企業行政會議來洽詢，部分客戶在選擇目的地時，也開始將「臺北洲際」與新加坡、日本等地的洲際酒店並列，而非單純將「台北」列為選項。

除了國際觀光及商務客，企業高階人士長住也是臺北洲際鎖定的市場。

品牌串連 為城市解鎖

羅嘉麒表示，這類客戶包括企業高階主管及CEO等管理階層，長住時間可能從一個月至數個月不等，過去在胡志明市甚至曾有客人長住數年。

相較信義區其他公寓型產品，臺北洲際不只提供居住空間，還有完整飯店服務。

臺北洲際只是IHG在台灣高端旅宿布局的一環。羅嘉麒表示，IHG目前已在台灣多個城市布局，未來將進一步串聯不同品牌，讓國際奢華旅客從台北延伸至台灣其他地區。

其中，花蓮Indigo預計明年開幕，台東六善Six Senses則以2028年開幕為目標。透過不同品牌及城市布局，IHG希望將台灣從單一城市旅遊目的地，進一步串聯台北、花蓮、台東等地，形成高端旅客可選擇的旅遊路線。

羅嘉麒認為，洲際在全球奢華品牌中屬於相對入門的奢華品牌，並非以與頂級奢華品牌直接競爭為主要策略，而是利用台灣市場具備的「性價比」優勢，在高端旅宿市場建立自身定位。

談起飯店業普遍面臨的人力短缺問題，羅嘉麒表示，除了法規及外籍人力政策仍須持續調整，年輕世代對工作與生活平衡的期待也已改變，都是未來幾年飯店業必須面對的挑戰。飯店將透過人才訓練、流程優化及逐步擴大營運規模，降低缺工對服務品質的影響。

信義區 高端 洲際酒店

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