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商業興觀點／日本智慧照護 台商新契機

經濟日報／ 陳彥佑（商研院行銷與新媒體研究所研究員）

日本正面臨「2025年問題」，戰後嬰兒潮世代全面邁入後期高齡者階段。在照護勞動力急遽萎縮下，日本社會保障財政與醫療體系已承受沉重壓力。根據日本厚生勞動省推估，至2040年，日本社會保障與醫療支出將增至83兆日圓，照護產業勞動力缺口更高達57萬人。

面對此一挑戰，日本已由過去高度依賴人力、以疾病治療為主的模式，逐步轉向以預防保健、居家照護及社區照護為核心的永續發展方向。

日本智慧醫療市場也出現結構性轉折。過去台灣業者多聚焦大型醫療院所使用的臨床治療或高階診斷設備，但該市場已由歐美跨國企業及日本本土大廠主導，競爭激烈且趨於飽和。

相較之下，市場需求正轉向能緩解照護人力不足的人工智慧方案，以及可降低整體醫療支出的預防醫學服務。

日本政府已將「醫療數位轉型（Medical DX）」列為國家戰略，由經濟產業省與厚生勞動省共同推動移位輔助、排泄預測、生命體徵監測等九大照護科技領域，並編列數百億日圓補助，鼓勵長照機構導入智慧照護設備，加速照護數位轉型。

對日本買主與照護機構而言，採購決策已不再僅看技術規格，而是科技能否真正解決第一線的勞動力短缺與財務痛點。日本長照機構面臨嚴峻的排班困難與人事成本壓力，而日本政府為提高營運效率，已修訂法規，明定若機構全面導入符合標準的看守設備，照護人員與住民的配置比例可由原先的1：3放寬至1：4。

因此，台灣企業在進行商務提案時，必須將技術量化為具體的勞動力節省指標與投資報酬率，明確強調產品如何協助機構符合人員配置鬆綁要件，並主動協助日方客戶對接政府的科技導入補助金，藉此降低採購阻力。

在市場布局方面，台商宜採取循序漸進的策略，優先切入長照福祉用具市場。由於日本醫療市場通路封閉，且受《藥機法》（PMD Act）嚴格規範，境外企業須由日本製造販賣業者（MAH）承擔品質與安全責任，因此建議先避開審查較嚴格的醫療器材認證，將產品定位為非醫材照護設備或Class I產品。

企業可與日本專業照護用品經銷商合作，優先申請福祉用具情報系統（TAIS）代碼，納入介護保險租賃給付體系，以累積在地實績與穩定現金流；後續再運用台灣中小企業OEM、ODM的製造彈性，透過技術授權或共同研發，將資通訊優勢整合至日本品牌既有通路，由競爭走向合作。

日本市場給台商的啟示，在於建立穩定的商業關係無法單靠短期的產品推銷，而是需要透過長期的知識交流、技術共創或共同研究來累積在地實績與信任。台灣企業應積極運用日本中央的落地支援服務（如JETRO IBSC）與地方特區（如福岡市或福島縣）的實證計畫資源，並參與國際會展，精準對接日本高齡化痛點。

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