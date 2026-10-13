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數位沛方／新手創業 四堂必修課

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

愈來愈多民眾覺得只靠工作收入成長太慢，會想要做個副業甚至離職創業來增加收入，但創業能夠成功活下來的比例一直很低。在輔導的過程中，看到許多創業新手面臨著相似的問題，在此列舉幾個比較常見的問題，讓創業新手們在初期能少走一些冤枉路。

第一，設法做出品牌差異化，有時候甚至是少做一點。

許多企業在規劃產品時，常常認為功能愈多、選擇愈多，愈容易吸引消費者，但差異化不一定來自增加特色，也可能來自減少不必要的元素。

例如有時候在聽店員介紹一個產品有多厲害的時候，其實我腦中想的是：我只是需要某幾樣功能，這麼多功能然後賣那麼貴，真的是我要的嗎？有時候簡單反而是個好選項，能夠解決特定的問題，同時又能夠讓消費者付錢，他就是個好產品。

第二，產品賣得不好，不代表產品沒有市場，可能只是還沒找到對的銷售管道。

我遇過不少的新創企業，在行銷推廣的時候，可能只選擇投入做SEO或是短影音，但效果卻十分有限，因此擔心自己的產品是不是沒有市場。

其實對於企業來說，不能只因單一通路成效不好，就認定市場沒有需求，有時候只是我們沒有找對通路，這也是為什麼行銷常常會強調要做人物誌，因為人物誌可以幫助我們去釐清這些潛在消費者，必須透過哪些管道才能接觸到。

而當我們資源有限的時候，只能一次測試其中一兩種，如果沒有成功，就換個管道測試，等成功再把賺來的拿去投入新的管道做測試，不過這邊我想要提醒，每次的測試最好時間不要太短，最少要給一個月以上的時間，才比較能看到結果，也才能蒐集到足夠數據來做分析。

第三，創業者不能一直用自己的勞力支撐營收成長。

創業初期，許多創辦人都是自己設計、自己製作，甚至自己配送，這些做法都可以降低創業成本。但是當訂單增加後，如果沒有建立供應鏈、人才與管理制度，成長反而可能帶來更大的風險。

因此，新創企業要能從「自己做得很好」，逐漸走向「即便創辦人不在，團隊也能持續把事情做好」的境界。

第四，企業經營的最終目標，不一定是規模最大。

很多企業的崩壞，都在大幅擴張的時候，因為地基不穩，導致公司面臨財務或其他的困境，創業者可以想想，我們努力把公司經營好，究竟是為了持續擴大規模，成為一個人人稱羨的大型企業，還是希望建立一個能夠創造收入、又不必讓自己被工作綁住的事業？

這個問題沒有標準答案，有些人具雄心壯志，有些人只想收入穩定，先確立自己想要的，才能減少後續的搖擺，降低被外來影響的機率，走在自己的成功道路上。

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