老園丁耕讀筆記／串起產業生態系領導力

最近看輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣、日本、韓國奔波，除了拜訪客戶、談生意，也常與當地合作夥伴吃飯。從餐廳、烤肉到居酒屋，科技業企業主與高階主管邊吃邊聊。表面是個人風格，背後或許也反映出一種正在改變的領導方式：用餐桌拉近距離，用交流建立信任。

過去，談領導力，多半聚焦在組織內部：主管帶團隊、執行長經營公司、企業主領導集團。但今天的NVIDIA光管好自己恐怕還不夠。AI晶片要真正成為基礎設施，背後還牽涉晶圓製造、先進封裝、記憶體、伺服器、散熱、電力、資料中心、雲端、軟體與應用。

這些企業都不是NVIDIA的子公司，黃仁勳無法直接命令，卻必須協調彼此的利益與節奏。因此，領導力正在走出公司的圍牆：領導者面對的不只是員工，而是一個由獨立、競合並存的夥伴共同組成的生態系。

管理學有個詞叫Ecosystem Orchestration，我喜歡把它翻成「生態系協奏」。「協奏」和「管理」不同，管理有上下關係，可以分配工作、設定目標、考核績效；協奏卻沒有誰真正擁有誰。

就像一個樂團，每位樂手都有自己的專業與節奏。真正的領導，不是指揮所有人，而是讓不同角色在適當的時機彼此配合，完成任何單一角色都無法獨立完成的作品。

今天的AI產業愈來愈像一場協奏。NVIDIA需要晶圓製造、先進封裝、高頻寬記憶體，也需要伺服器、雲端、能源與資料中心共同投入。企業關係，也從「你賣我買」，走向「一起把下一代產品做出來」。這或許就是生態系領導力。

產業生態系並非黃仁勳首創，Apple、Amazon等科技巨頭早已建立龐大的供應鏈與合作網絡。規格、價格、品質、合約與制度依然重要，但黃仁勳似乎更重視制度之外的人際關係。

這也是飯局有意思的地方。AI發展快速、投資龐大、合作夥伴眾多，許多未來問題甚至沒有既定規則。合約能規範當下，卻難預測未來，因此信任成為另一種重要資本。

會議桌談公司，飯桌上則更容易回到「人」。重要的不只是吃什麼，而是多一分了解與信任。從這角度看，黃仁勳的「共食」或許不只是習慣，而是降低合作距離、累積信任的方式。

所以我一直在想：我們看到的，究竟是黃仁勳個人的領導風格，還是一種新時代的領導方式？答案或許兩者都有。穿皮衣逛夜市、吃烤肉、進居酒屋，展現的是鮮明的個人風格；但背後更大的變化，可能來自產業本身。

過去我們習慣談「公司與公司競爭」；未來可能更常是「生態系與生態系競爭」。當企業的成功愈來愈依賴眾多夥伴共同完成，領導者需要經營的，也就不再只是自己的公司，而是整個生態系。

未來談企業競爭力，除了技術、人才、資金與市場，也要看：有多少優秀夥伴願意和你一起走？從黃仁勳一桌桌飯局看見的，不只是吃飯，而是領導力的延伸：從帶領團隊、經營公司，到串起產業生態系。

AI時代的新領導力，或許不在於「什麼都由我決定」，而是讓更多人願意一起走。