聽新聞
0:00 / 0:00
水泥雙雄單月業績向上
水泥雙雄9月營收同步成長，台泥（1101）受惠土耳其、葡萄牙水泥業務走強，單月營收143.21億元，年增7.62%；亞泥受惠兩岸市場回溫，營收67.19億元，年增5.1%。累計今年前三季，台泥合併營收1,130.48億元，年增3.3%；亞泥504.14億元，年減5.1%。
台泥表示，9月水泥事業營收較去年同期增加9.21億元，主要來自海外市場貢獻。其中，土耳其子公司OYAK Cimento第3季量價齊揚，9月營收年增5.65億元，前三季增加19.17億元；葡萄牙子公司Cimpor受惠當地水泥售價上揚，9月營收年增1.1億元，前三季增加25.21億元。
亞泥表示，9月營收月增20.2%，其中台灣市場月增22%，主要受惠混凝土銷量增加及投資收益挹注；大陸市場月增17%，則由水泥銷量與售價同步回升帶動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。