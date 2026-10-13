豐興鋼筋連三周開平盤

AI浪潮推升半導體及資料中心用電需求，台電董事長曾文生昨（12）日表示，能源已成為科技產業不可或缺的供應鏈，未來台電部分業務須走向「高度產業化」，從過去由電力公司主導供電規劃，轉向供需雙方共同決策，以因應科技產業快速擴張的用電需求。

2026-10-13 01:55