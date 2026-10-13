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豐興鋼筋連三周開平盤
豐興（2015）昨（12）日開出本周盤價，鋼筋連續三周維持平盤。隨國際廢鋼行情走強，鋼筋價格獲得成本支撐，但終端需求尚未明顯回升，鋼廠持續採取穩價策略，短期鋼市仍以盤整為主。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見，日本2H廢鋼維持每公噸367美元，美國貨櫃廢鋼漲至350美元，澳洲鐵礦砂則由92.6美元跌至91.65美元，美國大船廢鋼暫無報價。
上市鋼廠主管指出，10月初日本H2廢鋼出口越南報價已達每公噸380至385美元，較9月初上漲22至27美元，主要受到運費上升及部分鋼廠回補庫存帶動。日本關東廢鋼出口標售價格也出現四個月來首次上漲，顯示亞洲廢鋼行情偏強。
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