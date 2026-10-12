民團籲駁回Grab併foodpanda 公平會：依證據評估

東南亞叫車與外送龍頭Grab擬併購foodpanda台灣業務，公平會審查進入最後倒數。台灣國家聯盟等民間團體偕同總統府資政姚嘉文、吳樹民等人今天表示，該併購案造成的「非經濟性不利益」遠大於整體經濟利益，希望公平會駁回。

公平會對此表示，委員會議對於Grab案的審查結果並無預設任何特定立場，將充分審酌外界各種不同意見，並依照市場調查所獲資訊及證據資料，對Grab案進行詳細且完整的競爭評估。至於國安議題，公平會將尊重投審司看法。

Grab與foodpanda結合案受到各界關注，公平會日前宣布，此案因涉及雙占市場、股權結構對競爭影響等諸多待評估事項，決議依法延長審議期間60個工作日至115年10月27日。

台灣教授協會今天發布新聞稿表示，台灣國家聯盟、台灣教授協會及台灣教師聯盟偕同姚嘉文、吳樹民與前國防部長蔡明憲等人，基於關心台灣數位主權、個資及經濟安全等，認為此併購案造成的「非經濟性不利益」已明顯遠大於整體經濟利益，因此共同連署反對此併購案，希望公平會將此案駁回。

連署案中也提及，Grab進入可能造成的重大影響，包括Grab地圖與中國華為花瓣地圖技術合作，恐危及台灣國家安全；台灣民眾個資、消費行為以及商家數據等資訊儲存境外，難以確保不被不當使用，也危及國安及經濟安全，另外就是台灣將喪失數位主權。

連署案指出，基於上述因素，此案所造成的「非經濟性不利益」，即對民眾個資保護、國土資訊安全、數位主權等皆將造成不可逆的傷害，已經遠遠超過此案對台灣的經濟利益，公平會應依公平法規定予以駁回。