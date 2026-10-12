Grab強調foodpanda母公司要退出市場 主管機關面對「二選一」問題

民進黨立委王世堅12日與全國外送產業工會等多個民團在公平會前高喊「反對數位服貿2.0」口號，質疑Grab與Uber之間存在股權連結，要求公平會否決Grab擬收購foodpanda台灣業務案，Grab發表聲明表示「持續傾聽、採取行動，爭取社會信任」。

Grab集團營運董事總經理余偉騰發表聲明表示，foodpanda母公司已決定退出台灣市場。「主管機關目前面對的問題，是台灣最終會只有一個平台，還是有兩個能互相有效競爭的平台。」

余偉騰表示，過去幾個月來，與政府主管機關、民意代表、外送合作夥伴工會、商家及產業協會進行交流，也聆聽許多消費者、外送合作夥伴及在地企業的意見。聽到外送員希望有更多選擇及穩定且可持續的收入機會；商家想要的不只是更多訂單，也希望有機會成長、進行數位轉型並拓展新市場。期待能夠順利銜接到新平台，確保外送合作夥伴與商家的生計不因轉換而中斷。

Grab重申，Grab能為台灣帶來有意義的競爭與新的能力，交易獲准後市場將有兩個具實力的平台積極爭取使用者；Grab是新加坡掛牌上市企業，所有決策均由Grab的管理團隊做出，與Uber是兩家各自獨立營運的公司，大股東Uber已退出董事會，中資滴滴全球（DiDi Global）至今年6月底持股比率低於0.25%，所代表的表決權低於0.1%，所有中資法人合計持股比率低於2.8%，所代表的表決權低於0.8%；遵守台灣法規，所有台灣資料都將儲存於台灣及新加坡，並採取嚴格的存取權限管理及稽核追蹤機制，台灣資料不會在任何情況下儲存於中國大陸、香港或澳門，或與中國的地圖服務供應商或位於中國的合作夥伴（包括華為）共享，華為不可能透過與Grab的合作關係存取任何台灣地圖資料。