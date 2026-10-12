快訊

公務車私用載多名女友出遊 彰化1鄉代會主席遭訴

離奇巧合！宜蘭男撞車肇逃4分鐘後 2天前翻車同地點再衝農田

聽新聞
0:00 / 0:00

機場公司攜手大聯盟夥伴簽署企業誠信承諾 展現國門軟實力

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司董事長陳彥伯(左2)、總經理范孝倫(左1)攜手大聯盟夥伴簽署企業誠信承諾，並邀請法務部廉政署副署長林漢強(右2)及台灣透明組織協會副執行長蘇毓昌(右1)出席見證。記者黃仲明／攝影
機場公司董事長陳彥伯(左2)、總經理范孝倫(左1)攜手大聯盟夥伴簽署企業誠信承諾，並邀請法務部廉政署副署長林漢強(右2)及台灣透明組織協會副執行長蘇毓昌(右1)出席見證。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場公司今天舉辦企業誠信宣言簽署活動，邀集桃機大聯盟夥伴、合作廠商共同響應誠信治理，並邀請法務部廉政署副署長林漢強及台灣透明組織協會副執行長蘇毓昌出席見證。機場公司表示，在持續推動第三航廈建設、打造新國門之際，機場公司透過理念宣示及簽署儀式，展現與企業夥伴共同落實廉潔經營、透明治理及永續發展的決心。

機場公司董事長陳彥伯指出，第三航廈將是台灣的新國門，在推動硬體建設的同時，治理品質也必須同步提升，誠信治理正是國門軟實力的重要一環。他強調，未來機場建設與營運需要更多跨領域合作，期盼與合作廠商建立長期穩固的夥伴關係，讓「廉能桃機、誠就永續」從理念承諾落實為共同實踐的行動。

機場公司表示，桃園機場作為台灣連接世界的重要門戶，除肩負機場營運與服務責任，也持續深化企業治理及永續經營。機場公司長期秉持「安全、正直、專業、創新、熱情」五大核心價值，將誠信、法令遵循及透明治理融入日常營運，並與機場各合作夥伴協力，持續厚植廉潔誠信的企業文化。

本次活動邀請英國標準協會（BSI）台灣分公司東北亞區行銷長張嘉倫，從制度設計與實務執行面向，分享企業誠信經營及治理機制推動經驗，說明企業如何將誠信原則落實於日常營運。

活動隨後進行「誠信承諾暨理念宣示」及「企業誠信承諾簽署儀式」，由機場公司與合作夥伴代表共同簽署企業誠信承諾。簽署代表宣示遵循法令與商業倫理、落實公平透明往來、避免利益衝突及拒絕不當利益，將誠信理念轉化為具體行動，攜手建立廉潔、透明且值得信賴的合作環境。

機場公司表示，落實企業誠信有助於深化彼此互信，與合作廠商共同成長。機場公司也將持續強化內部治理、完善採購與履約管理機制，並提升資訊透明度與風險管理能力，讓誠信經營的企業都能在公平、合理的環境中與機場公司合作，共創永續發展的國際機場。

機場公司董事長陳彥伯表示，讓「廉能桃機、誠就永續」從理念承諾落實為共同實踐的行動。記者黃仲明／攝影
機場公司董事長陳彥伯表示，讓「廉能桃機、誠就永續」從理念承諾落實為共同實踐的行動。記者黃仲明／攝影

透過理念宣示及簽署儀式，展現與企業夥伴共同落實廉潔經營、透明治理及永續發展的決心。記者黃仲明／攝影
透過理念宣示及簽署儀式，展現與企業夥伴共同落實廉潔經營、透明治理及永續發展的決心。記者黃仲明／攝影

機場 大聯盟 桃園機場 桃機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

玉山舉辦ESG永續倡議 加速雙軸轉型 邁向共融未來

王道銀行榮獲天下雜誌「天下永續公民獎」中堅企業組第二名 另獲「天下人才永續獎」中堅企業組第四名

翻轉校園綠能 環境部攜手兩部會打造大專校院淨零轉型新引擎

2026卓越保險評比揭曉 產官學齊聚見證卓越標竿 聚焦「信任 金融」與「 風險管理」 共築39兆資產新典範與社會正向循環

相關新聞

ITF線上旅展開跑 雄獅：冬季旅遊增三成

雄獅（2731）旅遊ITF線上旅展即日起正式開跑，針對冬季與春節旅遊推出限量搶購釜山5日免兩萬、首爾5日新春團只要26,888元、香港自由行萬元有找，更有眾多超值優惠，韓國與東南亞新春出發團體折3千、歐洲新春團折5千、特選土耳其10日直飛伊斯坦堡免5萬，以及雄獅獨家限定北海道三大蟹吃到飽及入住緩慢瑞萃十勝岳、乘雪梨煙火船等。此外，旅展期間下單更加碼5千元折扣碼、抽曼谷免費機票，雄獅APP會員還有機會獲得最高萬元旅遊金！

Grab強調foodpanda母公司要退出市場 主管機關面對「二選一」問題

民進黨立委王世堅12日與全國外送產業工會等多個民團在公平會前高喊「反對數位服貿2.0」口號，質疑Grab與Uber之間存在股權連結，要求公平會否決Grab擬收購foodpanda台灣業務案，Grab發表聲明表示「持續傾聽、採取行動，爭取社會信任」。

租金補貼還有4億元待追回 買房、退租未通報是主因

租金補貼溢領款仍持續追討中。內政部國土署12日表示，截至今年9月底，已追回6.6萬餘件、約5億元，另有2.8萬件、約4億元依法追討中，待追討件數占整體核定戶約1%。溢領主要發生在補貼核定後，申請人因購屋、提前退租等原因不再符合資格，卻未即時通報。

「文心AIT」頂樓戶九折賣原住戶 侯昌明夫妻砸2.29億元加碼買第二戶

台灣房屋觀察實價登錄交易資料，台北市豪宅「文心AIT」頂樓戶275.7坪，文心建設以2億2,950萬元賣出給原社區住戶，平均每坪成交單價123.7萬元，對照該社區最高價格為2013年17樓戶交易，平均每坪成交單價137.7萬元，顯得最新交易樓層更高，單價更便宜，買得划算。

新建案市場上演鄉鎮包圍城市 非六都、新竹縣市銷售案年增逾25%

今年928檔期六都、新竹縣市總銷5,452億創近期新低，房市也上演「鄉鎮包圍城市」。591新建案統計非六都、新竹縣市1~8月新案平均開價，其成長幅度達2.61%；進一步對比平均在線個案數，年增幅也有25.6%，顯示在六都、新竹縣市高房價擠壓效應之下，建商推案重心已朝蛋白、蛋殼區移動，購屋族也將目光轉向基期較低的非六都、新竹縣市縣市。

中興電法人董事改派！元利林弘人卸任 內部營運長林慶忠接任

中興電（1513）12日公告，原由元利建設常務董事林弘人擔任代表人的盛元投資，改派中興電副總經理兼事業群營運長林慶忠接任；另一法人股東日日興科技則由原代表人張偉荃卸任，改派衛宇科技董事長鄭沛昱接任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。