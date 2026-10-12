機場公司攜手大聯盟夥伴簽署企業誠信承諾 展現國門軟實力

桃園國際機場公司今天舉辦企業誠信宣言簽署活動，邀集桃機大聯盟夥伴、合作廠商共同響應誠信治理，並邀請法務部廉政署副署長林漢強及台灣透明組織協會副執行長蘇毓昌出席見證。機場公司表示，在持續推動第三航廈建設、打造新國門之際，機場公司透過理念宣示及簽署儀式，展現與企業夥伴共同落實廉潔經營、透明治理及永續發展的決心。

機場公司董事長陳彥伯指出，第三航廈將是台灣的新國門，在推動硬體建設的同時，治理品質也必須同步提升，誠信治理正是國門軟實力的重要一環。他強調，未來機場建設與營運需要更多跨領域合作，期盼與合作廠商建立長期穩固的夥伴關係，讓「廉能桃機、誠就永續」從理念承諾落實為共同實踐的行動。

機場公司表示，桃園機場作為台灣連接世界的重要門戶，除肩負機場營運與服務責任，也持續深化企業治理及永續經營。機場公司長期秉持「安全、正直、專業、創新、熱情」五大核心價值，將誠信、法令遵循及透明治理融入日常營運，並與機場各合作夥伴協力，持續厚植廉潔誠信的企業文化。

本次活動邀請英國標準協會（BSI）台灣分公司東北亞區行銷長張嘉倫，從制度設計與實務執行面向，分享企業誠信經營及治理機制推動經驗，說明企業如何將誠信原則落實於日常營運。

活動隨後進行「誠信承諾暨理念宣示」及「企業誠信承諾簽署儀式」，由機場公司與合作夥伴代表共同簽署企業誠信承諾。簽署代表宣示遵循法令與商業倫理、落實公平透明往來、避免利益衝突及拒絕不當利益，將誠信理念轉化為具體行動，攜手建立廉潔、透明且值得信賴的合作環境。

機場公司表示，落實企業誠信有助於深化彼此互信，與合作廠商共同成長。機場公司也將持續強化內部治理、完善採購與履約管理機制，並提升資訊透明度與風險管理能力，讓誠信經營的企業都能在公平、合理的環境中與機場公司合作，共創永續發展的國際機場。

機場公司董事長陳彥伯表示，讓「廉能桃機、誠就永續」從理念承諾落實為共同實踐的行動。記者黃仲明／攝影