沼氣聯盟跨域取經 參訪龜山水資中心ROT模式、助台糖擴大生質能版圖

為推動有機資源妥善處理與循環利用，環境部推動成立「沼氣生質能資源產業聯盟」，於12日前往桃園龜山水資源回收中心進行技術觀摩與交流。環境部表示，期盼能借鏡龜山水資中心採ROT（改建－營運－移轉）促參模式轉型的成功經驗，深入探討新穎厭氧消化技術與共消化料源管理，進一步串聯動靜脈產業，促成跨界產業合作，打造資源循環新典範。

這次聯合參訪行程由環境部次長沈志修帶隊偕同循環台灣基金會董事長黃育徵、台灣糖業股份有限公司董事長吳明昌等產業領袖參與，並由永豐餘董事長葉惠青帶領水資中心營運團隊進行技術交流。

環境部表示，這次參訪的龜山水資源回收中心，是由桃園市政府與永豐餘旗下豐川綠能科技合作推動，為全台首座採ROT促參模式轉型的公辦污水處理廠。該中心服務超過2萬戶，透過ROT公私協力模式，針對設施進行更新並增設了厭氧消化系統，每日處理約2萬3千噸污水，並有約每日30噸的廚餘處理量能。

在厭氧消化設施現場導覽，由豐川綠能介紹了設施維護及料源管理經驗。營運團隊展示了如何將處理過程中的有機物高效轉化為沼氣，供應給總裝置容量達800瓩的發電機組使用，115年全年發電量預估最高可達640萬度，且污泥產出量約可減少四成，展現既有污水處理設施結合綠電收益、污泥減量與減碳效益的強大潛力。

在技術與產業交流階段，與會人員針對共消化條件、進料品質管控及消化後產物流向交換了許多意見，沈志修次長說，期盼聯盟能發揮跨域整合的力量，助攻產業運用生質能技術徹底解決農業廢棄物、廚餘去化痛點，為台灣的環境治理與淨零轉型開創新局。

環境部表示，龜山水資源回收中心的營運與ROT經驗可供台糖評估參考，並可做為未來我國推動集中處理設施招商模式的借鏡。後續仍須考量料源品質與場址條件以研議適合的資源化方式。聯盟未來將持續盤點區域型集中處理設施的合作需求，規劃潛在案源投資說明會，積極促成更多跨界合作，讓有機資源循環成為台灣永續發展的強勁動力。