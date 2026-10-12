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「文心AIT」頂樓戶九折賣原住戶 侯昌明夫妻砸2.29億元加碼買第二戶

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市豪宅「文心AIT」。圖／台灣房屋集團提供
台北市豪宅「文心AIT」。圖／台灣房屋集團提供

台灣房屋觀察實價登錄交易資料，台北市豪宅「文心AIT」頂樓戶275.7坪，文心建設以2億2,950萬元賣出給原社區住戶，平均每坪成交單價123.7萬元，對照該社區最高價格為2013年17樓戶交易，平均每坪成交單價137.7萬元，顯得最新交易樓層更高，單價更便宜，買得划算。

據悉相關資料顯示，推測買方為藝人侯昌明曾雅蘭夫妻，他們在該社區已有一戶，如今以無貸款再買進一戶。

台屋房屋明湖特許加盟店店東楊家睿表示，「文心AIT」是內湖指標豪宅，因近AIT所以頗具治安優勢，加上內湖為許多電視台總部所在地，因此也吸引不少藝人購買。

「文心AIT」社區樓高26層，屋齡13年，今年其他樓層交易每坪成交單價為105~111萬元，頂層樓中樓戶至今才出售，並以每坪成交價123.7萬元售出，凸顯建商惜售心態，雖未創社區高價，但也名列今年內湖豪宅單價第三高的行情。

進一步觀察，今年還有不少豪宅頂樓戶交易價格不頂天，包括屋齡24年「信義之星」14樓，每坪成交價170萬元，比起社區最高每坪成交價192.1萬元還便宜了22萬元；10年屋齡的「琢賦」，13樓戶新屋主從法人屋主以每坪成交單價145.6萬元購入，也比社區高價11樓戶的每坪成交價175.9萬元便宜。

至於富邦藝樹20樓則是以每坪成交價220萬元、創社區高價，冠德信義C棟為特殊交易戶，每坪成交價也站上社區最高，達208萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新豪宅的頂樓戶多是建商保留戶，往往都惜售等待有財力的有緣人，因為高樓視野佳，又具備隱密寧靜等優勢，因此頂樓戶不單僅依照樓層比例往上加價，也往往是跳距創社區高價交易的戶別。

張旭嵐指出，近年市場買氣降溫，加上囤房稅增添持有壓力，讓許多建商也有積極銷售餘屋的規劃，且若原住戶加購，也多少有情商空間；另外也有一些中古屋主於景氣高點時購入，如今轉售遇上房市盤整，考量市況和自身需求，也有較多讓價空間。

張旭嵐分析，今年不少高資產族於股市獲利，為分散投資風險，將部分資金進行多元配置，選在此時進軍豪宅市場置產，不僅有利爭取議價優勢，還可更游刃有餘地挑選物件，使近期出現不少以中高樓層價，買下頂樓戶的紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，由於頂樓戶的象徵意義鮮明，部分建商或地主，會將頂樓戶由自家人或相關企業持有，包括潤泰經典代表作「松濤苑」、大安森林公園第一排的「One Park Taipei元利信義聯勤」等，每坪成交單價200萬元俱樂部的知名豪宅，都有建商自家人持有頂樓戶的案例。

陳定中指出，建商自家人持有頂樓戶，主要有兩大優勢，首先是可為「價格定錨」，往後轉售也可望因產品稀有性高，擴大創價空間，比如松山區名宅「文華苑」，頂樓戶起初由投資興建者之一的地主中泰賓館家族分回，2022年轉售私法人公司，即以超過244萬元的單價改寫社區新高。

其次是「口碑建立」，建商自行持有頂樓戶，可型塑「老闆坐鎮掛保證」的形象，甚至屋頂較棘手的防水與隔熱難題，在建商自家人本身持有頂樓的情況下，也會更積極處理，為社區維護管理的品質增添信心。

台灣房屋觀察實價登錄交易資料，台北市豪宅「文心AIT」頂樓戶275.7坪，文心建設以2億2,950萬元賣出給原社區住戶，平均每坪成交單價123.7萬元，對照該社區最高價格為2013年17樓戶交易，平均每坪成交單價137.7萬元。圖／台灣房屋集團提供
台灣房屋觀察實價登錄交易資料，台北市豪宅「文心AIT」頂樓戶275.7坪，文心建設以2億2,950萬元賣出給原社區住戶，平均每坪成交單價123.7萬元，對照該社區最高價格為2013年17樓戶交易，平均每坪成交單價137.7萬元。圖／台灣房屋集團提供

侯昌明 曾雅蘭 頂樓 住戶 內湖 豪宅

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