胡幼圃發明、欣耀生醫發展的脂肪性肝炎新藥SNP-6奪台北生技獎金獎

由國內藥學權威、台北醫學大學講座教授胡幼圃發明，欣耀生醫開發的代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）新藥SNP-6，近日榮獲2026台北生技獎「創新技術獎－製藥組金獎」。這項新藥採取多靶點治療策略，瞄準全球龐大的脂肪肝炎治療市場，成為台灣新藥研發的重要成果。

欣耀生醫表示，SNP-6系列新藥由胡幼圃教授原始發明，與公司研發團隊共同推進開發，主要針對現有脂肪肝炎治療藥物多採單一靶點、療效受到限制的問題，開發具有多重作用機轉的新藥，期望同時改善肝臟脂肪堆積、發炎及纖維化等問題。

據世界衛生組織(WHO)及全球公共衛生趨勢預測，未來人類最多人罹患且面臨最大威脅的疾病，將是代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）。市調機構估計，全球MASH藥物市場規模至2033年將達513.6億美元，全球重症患者超過3,500萬人，台灣約有近四分之一人口受到相關疾病影響。隨著代謝性疾病盛行，MASH已成為全球新藥研發的重要領域。

欣耀生醫指出，MASH的病理機制極為複雜，國際上目前獲批或開發中的新藥多為單㇐靶點，往往顧此失彼，療效有限且伴隨副作用。該領域長期面臨單㇐靶點療效有限的困境。

欣耀生醫和原發明人胡幼圃，針對龐大未滿足醫療需求，開發出具備高安全性與多靶點特性的SNP-6系列新藥，獲得評審團㇐致的高度讚賞與極高肯定。

欣耀生醫表示，該公司展現創新打破傳統開發瓶頸，開發新成分新藥，不但本身有效，在體內產生的四個有效代謝物各有治病機轉的療效，使SNP-6系列可以突破國際競品單㇐靶點限制，同時做到「降低肝脂肪堆積」、「降低發炎」及「降低纖維化」，除了臨床證實能顯著降低肝發炎指數ALT/AST，也抑制ROS活性氧及減少促纖維化因子（CCL4/CCL5），論文刊登於全球排名前11%的頂尖國際期刊《Journal of Translational Medicine》。

欣耀生醫認為，卓越技術源於堅實的研發能量，新藥研發團隊在選題與解題上始終聚焦未滿足的臨床需求，致力於實現民眾追求「幸福安康」的願景。從今日獲金獎的「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎新藥」，到已完成臨床證實、具備無肝傷害特性的「安泰拿疼止痛錠（SNP-810）」，且獲全球最大肝病學術組織，美國肝病研究學會（AASLD）「2026 年肝臟年會」大會頒獎，研發實力屢獲權威肯定；再到未來專注於術後劇痛口服領域的無肝傷害新藥「SNP-850」，欣耀生醫團隊將持續以頂尖創新守護全民健康。