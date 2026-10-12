將軍漁港啟動水產加工與冷鏈物流中心 黃偉哲兌現政策升級漁業

為推動南台灣水產產業升級及產銷一體化，台南市政府建置的「將軍智慧水產加工及物流運籌中心－智慧水產示範基地」12日正式啟用。市長黃偉哲上午出席，與農業部政務次長黃昭欽、漁業署副署長繆自昌及各界貴賓共同見證台南水產冷鏈建設的重要成果。

這也象徵黃偉哲市長兌現2018年提出的政見。他上任後積極推動台南「新農業三核心」政策，包括新化果菜市場、玉井農產加工及冷鏈物流中心，以及12日啟用的將軍智慧水產加工及物流運籌中心。隨著三項核心建設陸續完工，不僅逐步落實當年的政策承諾，也進一步為台南農漁產業升級奠定重要基礎。

黃偉哲表示，為照顧在地養殖漁民、穩定魚貨產銷並提升附加價值，市府積極推動冷鏈及智慧化加工建設。完善的冷鏈系統是水產品內外銷的關鍵，透過現代化急速冷凍技術維持鮮度，不僅有助於調節淡旺季供需，也能將台南優質水產運銷至國內其他縣市及海外市場。中心每年規劃處理量達千噸，期盼未來持續擴大規模，帶動產業發展。

黃偉哲指出，中心由中央與地方共同投入1.88億元建置，並採OT模式委外營運，由具備通路優勢及冷鏈經驗的東晟水產團隊負責經營。市府亦參與營運公司董事會，以兼顧公共利益與營運方向，期盼透過公私協力，為漁民拓展銷售通路，帶動地方漁業升級。

農業局長馮祥勇指出，該中心為台南首座以台灣鯛為主要處理對象的水產加工廠，年規劃處理量達1,000公噸，主要收購及加工吳郭魚、文蛤、牡蠣、白蝦及虱目魚。透過整合生產、加工與物流，可減輕地方勞動力不足問題，延長水產品保鮮期，並發揮產銷調節、穩定魚價及拓展市場功能，同時創造就業、租金、權利金及稅收等效益。

漁業署表示，為因應國際局勢變化及強化國內產銷調節，農業部持續推動全國冷鏈設施布局，除12日啟用的將軍運籌中心外，另有4座水產物流中心建置中。將軍基地以台灣鯛、虱目魚等在地大宗養殖魚種為主，具有示範意義。未來將持續與台南市政府合作，完善冷鏈物流及產銷調節機制，提升國產水產品競爭力。

農業局指出，台南是台灣重要水產養殖產地，虱目魚、台灣鯛、文蛤、白蝦及牡蠣等產量豐富。市府因此於將軍漁港區建置符合HACCP及GHP規範的加工物流中心，並依《促進民間參與公共建設法》採OT模式辦理，委外營運20年，得續約10年。經公開甄審，由東晟水產股份有限公司獲選，並成立專案公司「台南漁產運銷股份有限公司」與市府簽約。

農業局說明，將軍智慧水產加工及物流運籌中心依行政院「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」推動，結合冷凍冷藏、自動化加工及智慧倉儲技術，逐步完成建築工程、設備建置及相關檢測，為台南水產養殖產業朝現代化加工與冷鏈物流發展奠定基礎。

農業局進一步表示，該基地建物於113年11月16日竣工，後續完成冷凍空調、庫板隔間及倉儲設施等擴充工程，並於115年2月5日取得使用執照。場域已辦理冷凍設備運轉測試、自動倉儲操作訓練及相關檢測，營運廠商亦進場進行內部裝修與設備設置。基地為地上2層建築，總樓地板面積786.69坪，其中冷凍庫180.29坪，設有756板儲位的低溫智慧自動倉儲系統，並取得銀級候選綠建築證書。