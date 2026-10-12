逸達攝護腺癌新藥CAMCEVI 42 mg獲大陸上市許可 金賽藥業將啟動銷售

逸達（6576）12日宣布，已接獲授權合作夥伴長春金賽藥業通知，中國國家藥品監督管理局（NMPA）已核准CAMCEVI 42 mg的藥品上市許可申請。CAMCEVI 42 mg為用於治療成人晚期前列腺癌的甲磺酸亮丙瑞林（leuprolide mesylate）即用型六個月皮下注射長效緩釋劑型。

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，很高興合作夥伴金賽藥業即將在中國大陸推出CAMCEVI 42 mg。此一重大進展，將大幅推動我們全球CAMCEVI®產品系列的成長。

逸達表示，CAMCEVI已獨家授權金賽藥業在大陸進行商業化，範圍涵蓋所有現有及開發中的適應症，包括晚期前列腺癌、兒童中樞性性早熟（CPP）及停經前乳癌。除上述NMPA核准CAMCEVI 42 mg用於晚期前列腺癌外，金賽藥業已於2026年5月就亮丙瑞林注射乳劑的新增適應症「停經前乳癌」提交補充新藥申請（supplemental New Drug Application, sNDA），並已獲NMPA受理，進入實質審查。