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新建案市場上演鄉鎮包圍城市 非六都、新竹縣市銷售案年增逾25%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
591新建案統計非六都、新竹縣市1~8月新案平均開價，其成長幅度達2.61%；進一步對比平均在線個案數，年增幅也有25.6%。顯示在六都、新竹縣市高房價擠壓效應之下，建商推案重心已朝。蛋白、蛋殼區移動，購屋族也將目光轉向基期較低的非六都、新竹縣市縣市。圖／591新建案提供
591新建案統計非六都、新竹縣市1~8月新案平均開價，其成長幅度達2.61%；進一步對比平均在線個案數，年增幅也有25.6%。顯示在六都、新竹縣市高房價擠壓效應之下，建商推案重心已朝。蛋白、蛋殼區移動，購屋族也將目光轉向基期較低的非六都、新竹縣市縣市。圖／591新建案提供

今年928檔期六都、新竹縣市總銷5,452億創近期新低，房市也上演「鄉鎮包圍城市」。591新建案統計非六都、新竹縣市1~8月新案平均開價，其成長幅度達2.61%；進一步對比平均在線個案數，年增幅也有25.6%，顯示在六都、新竹縣市高房價擠壓效應之下，建商推案重心已朝蛋白、蛋殼區移動，購屋族也將目光轉向基期較低的非六都、新竹縣市縣市。

比較今年與去年六都、新竹縣市1~8月新案平均開價變化，台南市新案平均每坪開價從36.52萬降至35.93萬，年減1.62%，跌幅為全國最深；高雄市也從每坪40.12萬降至39.59萬、年減1.31%，新竹縣市則從51.74萬降至51.58萬，微幅修正0.31%，顯示買方追價意願收斂。

另外進一步對照六都、新竹縣市在線個案數，今年前八月台南與高雄分別成長17.1%與21.4%，新竹縣市個案數增幅更達全國最高的30.4%；591新建案分析，這顯示近年因科技廠等題材導致區域供給量過大，再加上央行打房效應衝擊，促使買方觀望心態加重，也使建商開價轉趨保守。

而在六都、新竹縣市多數漲幅收斂甚至下跌的情況下，非六都、新竹縣市區域的平均每坪開價則從30.6萬上漲至31.43萬。其年增幅達2.61%，漲勢僅次於台中。

在線個案數方面，非六都、新竹縣市縣市年增幅高達25.6%，591新建案指出，這反映出核心都會區房價基期過高後，買盤向外圍蛋白、蛋殼區尋找價格窪地的現象，如此「鄉鎮包圍城市」的補漲現象，恐成為2026下半年至明年的房市主旋律。

雖然今年928檔期全國推案個數年減21.2%、總銷金額也創下自2021年以來近六年同期新低。然而，根據國立中央大學台灣經濟發展研究中心最新消費者信心指數(CCI)顯示，「購買房地產時機」指標單月增加8.81點，僅次於2020年9月月增19.5點，為統計以來史上次多。

央行於今年第3季理監事會議再度放寬信用管制，除自然人第二戶貸款拉高到7成，也解除建商購地貸款的限期開工令，消費者與業者的資金壓力都獲得紓解，且央行同步決議利率連10凍，政策端環境已相對友善。

隨著央行9月祭出第二戶貸款鬆綁消息，為了鼓勵民眾進場購屋，591新建案再度推出「928全民購屋節」活動，即日起至11月8日，周周送出10萬元購屋金，並且天天抽5千元現金，讓民眾買房輕鬆又划算。

591新建案表示，「928全民購屋節」包含多項優惠活動，其中最大亮點就是周周送出10萬元購屋金，民眾只要在活動網頁中點擊「抽10萬購屋金」後就完成報名，並可獲得一張抽獎券；591新建案將會每周抽出1個名額，活動期間總共會抽4名幸運兒，幸運得主們只要在11月8日起半年內購買活動合作建案即可兌換使用。

六都 新建案 城市

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