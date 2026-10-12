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中興電法人董事改派！元利林弘人卸任 內部營運長林慶忠接任
中興電（1513）12日公告，原由元利建設常務董事林弘人擔任代表人的盛元投資，改派中興電副總經理兼事業群營運長林慶忠接任；另一法人股東日日興科技則由原代表人張偉荃卸任，改派衛宇科技董事長鄭沛昱接任。
其中，元利與中興電的關係受到關注，主要因中興電在2023年7月時因雲豹甲車採購案二審遭判刑、公司被判沒收逾20億元犯罪所得後，接任盛元投資法人董事代表人，當時被視為元利建設董事長林敏雄家族出手支持中興電、協助穩定市場信心的訊號。
中興電總經理郭慧娟表示，此次改派主要是配合公司長期發展及整體規劃，屬於正常的法人董事代表人事調整。元利對公司的支持一向不變，雙方仍會持續以公司整體利益為優先。
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