秀朗橋站、景平站大樓、公寓租金價差逾三成 板南線這站竟差不到1%

永慶房產集團根據租金實價登錄資料，統計近一年雙北捷運站周邊800公尺以內公寓與電梯大樓租金。數據顯示，秀朗橋站、景平站的公寓與大樓租金價差幅度最明顯，大樓皆比公寓貴高達3成以上。反觀亞東醫院站，大樓、公寓每月每坪租金價差幅度僅0.3%，顯示不同捷運生活圈的住宅屋齡與地段，也會影響公寓與電梯大樓的租金差距。

大樓和公寓租金價差幅度最明顯的秀朗橋站、景平站，每坪價差幅度分別為35.5%、31.9%；若以20坪房型為例，每月大樓租金比公寓貴6,000元以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，兩站周邊公寓產品屋齡普遍較高；近年隨環狀線建設及周邊開發，大樓住宅陸續增加，因此有不少屋齡相對較新的電梯大樓，使兩類住宅的租金水準進一步拉開。值得注意的是，兩站電梯大樓租金總價中位數反而低於公寓，顯示大樓坪數大多比公寓來得小，有意租屋的民眾可視自身需求挑選。

六張犁站則是以價差幅度28.9%，位居第三。公寓每坪月租1,665元、電梯大樓2,147元，每坪相差482元，若租20坪住宅，每月相差高達9,600元左右；而新北投站則名列第四。

陳金萍表示，六張犁位於大安、信義兩大核心區交界，整體租金基準較高；不過因開發早，周邊以老公寓多，多分布於基隆路以東，電梯大樓屋齡偏新，且多位在更靠近商業中心基隆路以西，使得兩種產品租金差距更加明顯。新北投則因大樓多集中在捷運站周邊、生活機能較完善的路段，公寓則有不少屋齡較高、位置離主要商圈稍遠，因此租金單價也被進一步拉開差距。

反觀價差較小的站點，亞東醫院站公寓每坪月租1,023元、電梯大樓1,026元，每坪僅差3元，價差幅度僅0.3%；居次則為南京三民站及淡水站，價差幅度分別為1.8%、2.4%。

陳金萍說明，亞東醫院站周邊租屋需求主要來自醫療、就業及通勤族群，租客較重視租金負擔、交通便利性與室內空間，建物有無電梯對租金的影響相對有限。

而南京三民站由於區域生活機能成熟，公寓若鄰近捷運、屋況良好或經過整修，即使缺乏電梯，仍可維持一定租金行情，因此，也使兩類產品的租金水準相差不大。淡水站則因舊市區機能完善區域公寓較多，使公寓租金受到支撐；大樓多位於市區相對外圍的區域，即使有電梯優勢，租金仍受位置影響，讓兩者價差有限。

整體而言，陳金萍提醒，大樓通常具備電梯、管理、垃圾代收及門禁等優勢，每坪租金較高，但小坪數產品也可能出現「單價高、總價低」的情況。不過，除了建物型態外，屋齡、位置及捷運站周邊生活圈的發展狀況，都是影響租金的重要因素。此外，目前租金行情尚未強制進行全面實價登錄，實價登錄數據可能與實際市況有所落差，建議租屋族可上租房網站多加比較，或向在地房仲詢問，行情掌握才能更為全面。