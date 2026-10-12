自由路商圈自營自媒體 主委轉型網紅「自由女神」4個月創造逾10萬流量

台中中區自由路商圈積極迎接數位行銷浪潮，近年除了持續推動「糕餅一條街」品牌，更開始嘗試以短影音經營商圈自媒體。由商圈管委會主委、陳允寶泉董事長翁羿琦親自擔任影片主角，化身短影音人設「自由女神」，帶著鏡頭走進商圈店家，用更生活化、更貼近消費者的方式介紹自由路。

不同於過去商圈多仰賴節慶活動、廣告文宣或一次性的行銷曝光，自由路商圈這次選擇「自己成為媒體」。從人設定位、影片企劃到店家採訪，以固定產出短影音的方式，逐步累積商圈自己的網路聲量。

經過約4個月經營，相關短影音已為商圈增加超過10萬次流量曝光，也讓更多原本不熟悉自由路的年輕族群，開始透過社群認識這條具有深厚歷史的特色商圈。

值得注意的是，「自由女神」雖由陳允寶泉董事長翁羿琦擔任主角，影片內容卻鮮少以自家品牌為主，而是優先走訪、介紹商圈內不同會員店家。從糕餅老店、特色美食到不同產業店家，希望透過主委的個人IP，轉化成整個商圈共同使用的「流量入口」，讓更多會員都能被看見。

這樣的改變，也影響商圈內部的共同經營。當店家看見短影音實際帶來觀看、分享與消費者關注後，對於商圈行銷的參與度也明顯提高，從過去「商圈辦活動、店家來配合」，逐步轉變成店家願意提供故事、特色與素材，共同參與商圈內容的產製。

翁羿琦表示，自由路商圈擁有許多經營數十年的老字號，每一家店背後都有值得被看見的故事。「自由女神」不是為了把主委變成網紅，而是希望有人站出來成為商圈與消費者之間的橋梁，讓更多店家被新世代消費者認識，也讓自由路不只是大家印象中的糕餅街，而是一條值得慢慢走、慢慢吃、慢慢認識的城市街區。

從「辦活動」走向「經營內容」，從「商圈行銷」進一步發展為「商圈自媒體」，自由路商圈正嘗試建立一套可以長期累積的數位行銷模式。

未來也將持續透過「自由女神」短影音介紹會員店家、商圈故事及特色商品，讓傳統商圈不只等待消費者走進來，更主動透過社群走進消費者的生活。

翁羿琦表示，當商圈自己擁有媒體、自己培養流量，也代表傳統商圈的經營模式正在改變。自由路商圈希望藉由這次嘗試，吸引更多年輕及不同客群重新走進自由路，也讓老商圈在數位時代找到新的共同經營方式，開啟商圈行銷的新世代。

翁羿琦擔任「自由女神」，鮮少以自家品牌為主，而是優先走訪、介紹商圈內不同會員店家。業者／提供