國慶連假帶動買氣 微風信義全館業績成長約7%

適逢國慶連假，微風各館受惠於周年慶及節慶出遊人潮、品牌新品上市、聯名商品話題優惠活動，持續帶動來客與銷售動能。微風廣場來客數較去年同期成長約10%，微風信義全館業績成長約7%，微風松高則受國慶煙火及寶可夢遊行活動帶動，展現節慶活動與品牌行銷的集客效益。

精品方面，微風信義表現亮眼，Louis Vuitton受惠於主顧客購入千萬元級高級珠寶，帶動高單價消費；Van Cleef & Arpels則因經典四葉草系列推出新色，吸引消費者關注，推升高級珠寶買氣。微風廣場LOEWE則受聯名系列話題帶動，預購反應熱絡，顯示品牌聯名與新品策略持續發揮消費吸引力；10 Corso Como以鞋履及牛仔褲等商品銷售為主，透過專業顧客服務與關係經營，持續提升顧客購買意願，維持穩健的銷售表現；六福珠寶推出定價黃金首飾88折優惠，帶動項鍊、吊墜及戒指銷售。

另微風松高Jordan受惠於國慶煙火及寶可夢遊行帶來的人潮，加上限量鞋款上市及高單價商品銷售帶動，業績成長33%。

餐飲部分，國慶連假聚餐需求旺盛，各館餐飲皆受惠於家庭聚餐及活動人潮。微風廣場6F旭集連假期間各餐期訂位率均達95%以上，微風信義三館餐飲連假整體業績較去年同期大幅成長，展現節慶活動對餐飲消費的強勁帶動效果。