汽車百貨龍頭車麗屋登興櫃 挑戰3年達368店

全台最大汽車百貨連鎖通路車麗屋將登錄興櫃，董事長卓豐閔表示，隨著國內汽車平均車齡提高，車主對維修保養、零配件更換及升級需求持續增加，為汽車售後市場帶來穩定需求，也會透過加盟方式擴張通路，全台門店目標3年要達到368店。

卓豐閔表示，車麗屋已建立全台大型汽車百貨連鎖服務網絡，服務範圍涵蓋車輛售出後至報廢前的使用生命週期，包括輪胎、車用3C、機油等汽車用品零售批發，產品安裝、更換及升級，以及保養、維修、美容、鈑噴等專業服務，並以「前店後廠」模式整合汽車用品銷售、安裝、保養及維修，提供消費者一站式服務。

卓豐閔也說，除了34家實體店外，也同步串接自營官網及第三方電商平台，深化OMO線上線下整合，形成從線上下單、實體門市安裝到後續維修保養的完整服務鏈。

卓豐閔指出，台灣汽車售後市場規模龐大且通路相對分散，汽車掛牌數逾800萬輛，若以每輛車每年平均保養維修、零配件更換及相關汽車服務支出約5萬元估算，整體汽車後市場潛在規模達4000億元，龐大且持續性的用車需求，也為市場朝連鎖化、品牌化及規模化發展創造空間。

卓豐閔說，看準汽車後市場整合商機，車麗屋還取得全球最大的輪胎及快保服務連鎖品牌Point S台灣區總代理，並結合自身通路及營運經驗，啟動「368通路專案」，加速擴大汽車服務版圖。

卓豐閔表示，「368通路專案」鎖定既有快保店、輪胎店及汽車美容等街邊店，透過特約安裝、品牌授權及加盟等模式進行整合，將車麗屋既有的商品供應、數位系統、會員服務及連鎖營運經驗向外輸出，使既有街邊店導入車麗屋營運體系，加速服務據點布建並降低展店資本投入，進一步深入二、三線城市及鄉鎮市場，朝「一鄉一車麗屋門市」目標邁進。

卓豐閔指出，近年已經將既有場域經營能力延伸至商場及停車場事業，其中「車麗屋A7生活館」場域占地約1900坪、樓地板面積近3,000坪，規劃三層樓商場，預計2027年上半年開業，除車麗屋自營全功能汽車百貨門市外，也規劃引進知名零售、餐飲及休閒健身等品牌，朝結合汽車服務與日常消費需求的社區型綜合商場發展。

卓豐閔表示，未來隨商場正式營運，除擴大車麗屋服務場域，也可望透過穩定的商場租金及停車受益等收入，進一步優化公司獲利結構。