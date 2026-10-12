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陳志鴻教授：健康台灣形塑醫療產業生態鏈 打造護國群山

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

對於賴清德總統國慶演說談及「健康台灣」國家政策，成大醫學院名譽教授、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻12日表示，這是民眾滿意度最高的施政，彰顯醫師賴總統延續從醫初心，始終以人民健康為念。

陳志鴻詳加闡述「健康台灣六大支柱」的進展成效。

支柱一、「推動國家癌症防治計畫」：建立百億癌症新藥基金（用多少補多少），擴大癌症篩檢至68億元，提升早期癌症篩檢，聚焦基因檢測與精準醫療，2030年要降低癌症標準化死亡率1/3。2025年癌症篩檢604.9萬人次，發現7萬6,199人次癌症或癌前病變，幸好多是早期發現，治療結果良好。

支柱二、「888三高防治計畫」：希望2032 年，三高病人有80％進入健康照護網、80％接受生活習慣諮詢、80％能夠好好控制好血壓，血糖和膽固醇，就會減少重要器官的傷害導致失能。2025年新增30-39歲族群成人健檢35.5萬人，其中肥胖過重48.5%、血脂異常21.2%、代謝症候群19.3%、血壓異常15.1%。陳志鴻呼籲民眾，多利用健檢，早點發現，早點預防後遺症。

支柱三、「強化全民心理健康韌性」：心理壓力有人接住，擴大心理健康支持方案，導入社會情緒教育(SEL)。2025年啟動「全民心理健康韌性計畫」56億元，「社會情緒學習中長程計畫」4億元。

支柱四、「結合科技強化醫療韌性」：2025年啟動五年489億元「健康台灣深耕計畫」，藉由「地方發想、中央支持」，找出在地問題、提出創新解方。醫界動能已被點燃，在地解方遍地開花，建立智慧、綠色、韌性的永續醫療。

支柱五、「優化全民健保永續發展」：啟動「健保改革三箭」，邁向以病人為中心的「健康照護」、以全人為中心的「整合照護」、以健康成果導向的「論質計酬」。2025年起，健保總額成長率均達5.5％。

支柱六、「啟動長照3.0十年計畫」：強調醫療和照護結合，家中長輩有人照顧，2025年服務人數逾83萬人，2026年長照3.0經費更擴增達1,153億元。

陳志鴻認為，賴總統推動「健康台灣」說到做到，這是福國利民的社會工程，接地氣、展謀略，將大家團結在一起，成為跨黨派、跨世代、跨地域的全民運動。「健康台灣」已發展出獨特的台灣模式，形塑醫療產業生態鏈，打造健康護國群山。他相信「健康台灣」將成為典範。

陳志鴻 健康 護國

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