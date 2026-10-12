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飛歐洲機票下殺88折！可樂旅遊攜土航推優惠、轉機免費住飯店

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
可樂旅遊獨家與土耳其航空推出機票優惠，直飛伊斯坦堡最低88折起，凡於2026年10月13日至11月13日購票，除了享有優惠外，還可再抽台北－伊斯坦堡來回經濟艙機票乙張。可樂旅遊/提供
可樂旅遊獨家與土耳其航空推出機票優惠，直飛伊斯坦堡最低88折起，凡於2026年10月13日至11月13日購票，除了享有優惠外，還可再抽台北－伊斯坦堡來回經濟艙機票乙張。可樂旅遊/提供

搶攻2027年海外旅遊商機，可樂旅遊攜手土耳其航空推出全航線機票最低88折優惠，10月13日起開賣，適用出發日期最遠至2027年12月31日，涵蓋經伊斯坦堡轉機前往歐洲、中東及非洲等航點。此外，符合指定轉機條件的旅客，還可享免費入住四星或五星級飯店，以及伊斯坦堡市區觀光等服務，吸引旅客提前規劃明年長程旅行。

可樂旅遊表示，此次與土耳其航空合作推出機票優惠，活動期間為10月13日至11月13日，除了鎖定年底出國旅客，也讓計畫2027年海外旅行的民眾提早購票，掌握長程航線優惠票價。

土耳其航空以伊斯坦堡為主要轉機樞紐，航網涵蓋全球超過350個目的地，從伊斯坦堡出發，約三至四小時航程即可抵達歐洲多數主要城市，方便旅客安排歐洲深度旅遊，或規劃不同城市進出的行程。

值得注意的是，F1一級方程式賽車土耳其大獎賽預計於2027年10月重返賽程，睽違六年再度登場。可樂旅遊看好國際賽事帶動的旅遊需求，認為除了傳統歐洲觀光行程，運動賽事也可望成為吸引旅客前往土耳其的新題材。

為刺激購票買氣，可樂旅遊將於10月17日推出「17瘋搶領券折」單日限定優惠，購買土耳其航空來回機票並使用指定優惠代碼，商務艙可再折1,717元，經濟艙再折917元。

此外，活動期間購買土耳其航空機票並完成付款，還可參加抽獎，有機會獲得台北往返伊斯坦堡經濟艙機票一張。

除了票價優惠，土耳其航空也透過免費轉機住宿與觀光服務，提高長程航線吸引力。針對從台北出發、符合指定條件且在伊斯坦堡停留超過20小時的轉機旅客，提供「Stopover in Istanbul」免費住宿服務，經濟艙旅客可享兩晚四星級飯店住宿，商務艙則可享三晚五星級飯店住宿。

若轉機時間介於六至24小時，符合資格的旅客也可參加「Touristanbul」免費市區觀光行程，內容包含交通、早餐、午餐及景點門票，讓原本等待轉機的時間，也能延伸為伊斯坦堡城市觀光體驗。

隨著長程航線選擇增加，旅遊業者也持續透過航空公司合作、提前購票優惠及轉機加值服務，爭取計畫前往歐洲、中東及非洲的旅客，搶先布局明年海外旅遊市場。

可樂旅遊10月17日再祭出「17瘋搶領券折」一日限定加碼，購買土耳其航空來回機票並搭配可樂旅遊專屬優惠代碼，最高折1,717元。可樂旅遊/提供
可樂旅遊10月17日再祭出「17瘋搶領券折」一日限定加碼，購買土耳其航空來回機票並搭配可樂旅遊專屬優惠代碼，最高折1,717元。可樂旅遊/提供

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