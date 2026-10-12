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塭仔圳首棟建築就是社宅 925戶、68億元打造全齡共融家園

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右三）今出席塭仔圳青年社宅基地開工動土典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右三）今出席塭仔圳青年社宅基地開工動土典禮。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今出席新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程開工動土典禮，這是塭仔圳重劃區首張建照、也是第一棟正式動工的建築。全案投入約68億元，基地約1.19公頃，規畫興建地下4層、地上21層建築，提供925戶社宅，預計2031年完工，並整合身障照顧、婦女、兒少及市民活動中心等設施，打造全齡共融的社區。

侯友宜表示，塭仔圳過去聚集6000多家工廠，推動重劃與搬遷過程並不容易，市府團隊歷經多年整頓，才逐步完成拆遷並展開道路、公園、防洪排水等公共建設。他說，塭仔圳約400公頃，市府這幾年持續推動一、二期公共工程，預估明年底主要公共建設可陸續完成。

侯友宜指出，塭仔圳地勢較低，開發過程中水利、防洪排水尤其重要，包括貴子坑溪、塔寮坑溪等水系整治，以及全區道路、公園建設都要同步到位。市府規畫全區興建38座公園，希望在土地重劃完成後，不只是開闢道路，也把生活環境及公共設施一併補齊。

侯友宜說，公共建設推進的同時，青年及弱勢族群的居住需求也不能停，因此塭仔圳第一張建照、第一棟正式動工的建築，就選擇從青年社宅開始。他表示，希望「先從人本環境把它做好」，讓塭仔圳從過去大量鐵皮工廠聚集的區域，逐步轉型成新的生活核心。

塭仔圳青年社宅基地位於第一期市地重劃區，鄰近捷運輔大站、輔大醫院及台65線快速道路，規畫提供925戶社宅、560席汽車停車位及947席機車停車位。市府以「好地蓋好宅」為理念，同步導入智慧建築、綠建築及通用設計，預計2031年完工。

這棟社宅也不只是住宅。侯友宜表示，基地內將設置身心障礙者社區式日間照顧中心、小型作業所及社區居住空間，另納入婦女服務中心、兒童緊急短期安置機構及市民活動中心，希望從青年、婦女、兒少到身心障礙者都能獲得照顧，「老的、小的、需要幫助的人，相關配備一次做到位」。

侯友宜也特別要求工程品質不能因為是社會住宅而打折。他表示，工程經費約68億元，由城鄉發展基金支應，基地鄰近輔仁大學、捷運新蘆線，未來也有軌道建設規畫，是條件相當好的區位，「黃金級的地段，就要蓋出黃金級的品質」，智慧建築、綠建築及通用設計等標章都必須做到位。

侯友宜表示，從過去6000多家工廠搬遷，到今天第一棟社宅動工，代表塭仔圳開發進入另一個階段。未來市府仍將持續完成土地交付、道路、公園及水利整治，並陸續導入住宅、產業及商業機能，希望讓塭仔圳真正成為新北新的都市核心。

新北市目前已完工及興建中的社會住宅戶數突破2萬戶，市府持續朝超過4.1萬戶社宅政策目標推進，塭仔圳青年社宅也將成為後續重劃區居住與社福機能的重要據點。

新莊區塭仔圳青年社宅基地完工模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
新莊區塭仔圳青年社宅基地完工模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市長侯友宜（中）今出席塭仔圳青年社宅基地開工動土典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）今出席塭仔圳青年社宅基地開工動土典禮。記者張策／攝影

與會嘉賓大合照。記者張策／攝影
與會嘉賓大合照。記者張策／攝影

新北市長侯友宜在動土典禮的金鏟上簽名留念。記者張策／攝影
新北市長侯友宜在動土典禮的金鏟上簽名留念。記者張策／攝影

新莊區塭仔圳青年社宅基地位置。圖／新北市城鄉局提供
新莊區塭仔圳青年社宅基地位置。圖／新北市城鄉局提供

新北市長侯友宜（右五）與出席民代一同合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右五）與出席民代一同合影。記者張策／攝影

塭仔圳 社宅

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