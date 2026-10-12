中山大學與臺大醫院啟動15年長約 打造南北醫療合作網絡

中山大學與臺灣大學醫學院附設醫院正式締結長達15年的合作協議，匯聚南北頂尖教研與臨床資源。未來臺大醫院將依據中山大學的實質需求，借調臺大醫院專任醫事人員與醫療團隊，擔任中山大學未來所附設、附屬或經營管理的醫療機構團隊成員。

這項深具指標意義的結盟，由中山大學校長李志鵬與臺大醫院院長余忠仁代表簽署合作意向書（MOU），將國家頂尖醫學中心等級的醫療與研究資源導入南臺灣，全面提升高屏地區的醫療服務品質與醫學教育。

中山大學校長李志鵬指出，中山近年積極拓展醫學領域，致力於智慧醫學與精準醫療的創新。臨床醫療與實務教研的深度結合，一直是學校發展的重要藍圖；此次與臺大醫院展開為期15年的長期合作，最核心的實質突破就在於「引進臺大醫院專任醫療人才與教學能量協助」。中山大學未來所附設、附屬或經營管理的醫療機構執業將提供借調人員宿舍等完善的工作條件保障，讓臺大醫院豐富的臨床經驗深耕南部，攜手推動跨領域的次世代醫學研究，全面提升南臺灣的醫療實務與教研品質。

臺大醫院院長余忠仁表示，臺大醫院長期肩負國內教學、研究與醫療服務的國家級重任。本次與南部頂尖學府中山大學合作，將依照臺灣大學及醫院相關規定，視人員派任與教學狀況，借調專業醫事人員至中山大學附設、附屬或經營管理的醫療機構提供醫療支援。臺大醫院將與中山大學共同推動病人安全與醫療品質的提升，讓醫學中心的專業資源跨越地域限制，促進臺灣整體醫療環境的均衡發展。

在學術與智慧財產權合作方面，雙方將共同規劃並執行具前瞻性的學術研究計畫、聯合申請國家級專案，並共同發表國際研究成果。針對研究產出的智慧財產權、專利與營業秘密，雙方將依據實際貢獻比例，另行透過書面協議保障彼此權益，並嚴格遵循病人隱私保密義務、個人資料保護法及人體研究倫理審查（IRB）的最高標準，確保研究兼顧法律與倫理。

本項合作意向書即日起正式生效，至民國130年共計15年。中山大學強調，雙方簽署意向書後，後續將針對人員借調細節、薪資福利、勞動條件維護及無償新宿舍提供等重要權益，另行簽訂細部正式契約。這次南北生醫教研的深度結盟，不僅是中山大學深化醫學布局的重大里程碑，也將為南部民眾帶來更高品質的醫療前景。

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