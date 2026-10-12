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台南鐵路地下化10月17日通車 縫合東西向精華地段

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南鐵路地下化第一階段10月17日通車，全線將消除23處平交道。照片／信義房屋提供
台南鐵路地下化第一階段10月17日通車，全線將消除23處平交道。照片／信義房屋提供

台南鐵路地下化第一階段10月17日通車，全線將消除23處平交道！信義房屋專家分析，此舉可縫合台南東西向都市紋理，北區、東區精華地段市容可望提升，也可望帶動台南站前商圈隨都更復甦。信義房屋在地專家指出，將對台南市區發展有兩大正面影響，首先是台南市區東西向都市縫合，北區、東區精華區域市容、綠化程度可望再提升，其次是若未來能配合都更，台南站前商圈可望有復甦機會。

台南鐵路地下化第一階段全長8.23公里，通車後，全線將消除23處平交道、天橋、地下道，釋出的地面路廊規劃為綠園道；後續第二階段地下化工程將向北延伸，可行性評估已獲行政院核定。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，鐵路地下化正式通車與台南捷運藍線發包均象徵台南進入軌道建設新紀元，其中，北區、東區、中西區雖都是台南市區精華區域，人口密度高、房屋均價也高，但東西向可說是被鐵軌阻隔，無論市容、綠化程度、交通便利度都打折扣，但地下化工程通車後，這些痛點將一一化解。

張榮舉例，北區實踐街、大武街過去因為鄰鐵路，居住環境相對比較老舊、吵雜，近期因鐵路地下化議題，區域的老透天詢問度有增加，多數都是看好未來居住環境有提升；另如東區將新設通勤車站「林森站」，此區屬四期重劃區，以屋齡30年以上透天為主，目前平均總價約在1500萬至2500萬間，周圍一些10年內新大樓，平均單價站穩4字頭，若屋齡20年以上中古大樓，均價則落在20~25萬之間。

商圈部分，張榮則指出，目前台南站前商圈（北門路一帶）較為沒落，新光三越中山店也傳近期將熄燈，待鐵路地下化通車後，若站前一些國有地釋出或有都更機會，可望成為帶動商圈復甦的柴火。

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