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928檔期上演「鄉鎮包圍城市」非七都開價漲2.6%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。591新建案／提供
房市示意圖。591新建案／提供

591新建案表示，今年928檔期房市上演「鄉鎮包圍城市」，非七都1~8月新案平均開價成長2.6%，平均在線個案數，年增幅也有25%。顯示在七都高房價擠壓效應之下，建商推案重心已朝蛋白、蛋殼區移動，購屋族也將目光轉向基期較低的非七都縣市。

比較今年與去年七都1~8月新案平均開價變化，台南市新案平均開價從36.5萬降至35.9萬，年減1.6%，跌幅為全台最深；高雄市也從40.12萬降至39.59萬，年減1.3%。

新竹縣市則從51.7萬降至51.5萬，微幅修正0.31%，顯示買方追價意願收斂。

另外進一步對照七都在線個案數，台南與高雄分別成長17%與21%，新竹縣市個案數增幅更達全台最高的30.%。591新建案分析，這顯示近年因科技廠等題材導致區域供給量過大，再加上央行打房效應衝擊，促使買方觀望心態加重，也使建商開價轉趨保守。

在七都多數漲幅收斂甚至下跌的情況下，非七都區域的平均開價則從30.6萬上漲至31.4萬，年增幅達2.61%，漲勢僅次於台中。

在線個案數方面，非七都縣市年增幅高達25.6%，這反映出核心都會區房價基期過高後，買盤向外圍蛋白、蛋殼區尋找價格窪地的現象，如此「鄉鎮包圍城市」的補漲現象恐成為2026下半年至明年的房市主旋律。

591新建案表示，央行9月祭出第二戶貸款鬆綁利多，591推出「928全民購屋節」活動，即日起至11月8日，周周送出10萬元購屋金，民眾只要在活動網頁中點擊「抽10萬購屋金」後就完成報名，並可獲得一張抽獎券，591新建案將會每周抽出1個名額。

除了周周送10萬元購屋金之外，此次活動也祭出天天抽獎優惠，民眾只要在活動期間內，瀏覽自動分配的指定新建案10秒鐘，並分享活動至Facebook、LINE等任一社群軟體，就有天天抽5千元現金的獲獎機會。

1到8月新案平均開價及在線個案數比較 資料來源：591新建案
1到8月新案平均開價及在線個案數比較 資料來源：591新建案

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