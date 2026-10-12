劍潭站多目標大樓上梁 蔣萬安：預計2028年完工啟用

台北市長蔣萬安12日出席捷運劍潭站多目標大樓工程上梁典禮表示，劍潭站多目標大樓距離完工又邁進一步，預計2028年完工啟用，未來將結合交通優勢、科技產業與周邊生活機能，帶動士林地區蓬勃發展，成為台北市重要的新發展核心。

蔣萬安表示，劍潭站多目標大樓具備三大發展優勢。首先是交通便利，從劍潭站前往北士科只需4分鐘，到台北車站只需9分鐘，前往台北大巨蛋約25分鐘，到新板特區約30分鐘，具有交通區位優勢。

其次，劍潭站位於科技廊帶的重要位置。蔣萬安指出，輝達進駐後，將帶來1萬個工作機會，Google也於上個月初宣布擴大在台灣的AI基礎設施研發中心。隨著科技產業發展，未來可望吸引更多就業人口，帶動周邊消費、休閒及居住需求，創造人潮與商機。

第三是商圈、生活機能與自然景觀兼具。蔣萬安表示，士林夜市、陽明山及臺北表演藝術中心等，都是周邊既有的生活與休閒資源。未來多目標大樓啟用後，還將提供商場、餐廳及公共服務設施，並可串聯周邊商圈與表演藝術活動，進一步提升地區生活機能。

蔣萬安表示，市府與相關單位持續推動各項建設，過程中雖面臨工程及後續發包等困難，仍會逐一克服、排除限制。除了劍潭站多目標大樓，也包括捷運北環段等建設，均持續穩健推進，希望透過投入資源與建設，帶動士林區發展，為台北市打造新的發展核心。