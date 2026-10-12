王品牛排請客了！姓名有「王、玉」兩字之一免費吃689元海鮮盤

迎接年末聚餐旺季，王品集團旗下「王品牛排」推出姓名優惠活動，即日起至10月31日，凡姓名中有「王」或「玉」任一字，內用消費兩客套餐，即免費招待價值689元的「義式海鮮盤」一份。同時推出日本國產F1牛排搭配北海道干貝、廣島蠔的期間限定雙人套餐，並首度攜手瑞士精品咖啡品牌Nespresso推出聯名甜點，搶攻秋冬聚餐商機。

王品牛排表示，這次以「國王級款待」為概念，推出姓名對對碰活動，只要姓名中包含「王」或「玉」，不論字的位置，符合內用消費兩客套餐的條件，即可獲贈義式海鮮盤一份，活動至10月底止。

餐點方面，王品牛排自10月12日起推出期間限定「日本國產F1牛排．北海道干貝佐廣島蠔」雙人套餐，以日本國產F1牛排為主角，搭配北海道干貝及廣島牡蠣，主打海陸雙重享受。其中日本國產F1牛排具有細緻的大理石紋油花，經炙烤後呈現外酥內嫩的口感，搭配干貝與牡蠣，鎖定重視食材品質及聚餐體驗的消費客群。各門市實際供應日期依現場為準，數量有限，售完為止。

除了主餐升級，王品牛排也跨界攜手瑞士精品咖啡品牌Nespresso，推出桌邊現做雙人甜點「Nespresso咖啡開心果覆盆莓千層派」，結合酥脆千層派、開心果卡士達及覆盆莓醬，再由服務人員於桌邊淋上Nespresso咖啡醬汁，增加用餐互動體驗。

雙方合作也延伸至餐後飲品。即日起至12月底，王品牛排提供四款Nespresso特色咖啡選擇，涵蓋淺焙花香、中焙穀物莓果及深焙可可烘焙等不同風味，讓消費者依個人喜好搭配餐點。

活動期間至王品牛排用餐，結帳時還可獲得限量Nespresso咖啡體驗券，憑券前往全台Nespresso門市兌換黑咖啡或拿鐵一杯，數量有限，贈完為止。

隨著年底節慶及聚餐需求升溫，王品牛排透過高價值海陸食材、精品咖啡跨界合作及姓名優惠活動，增加消費者到店誘因，爭取秋冬聚餐市場。