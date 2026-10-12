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雄獅旅展開搶！北陸訂單超車北海道、歐洲暴增六成

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
雄獅ITF線上旅展開跑，每周二、四推出團體搶購，「慢遊釜山5日」兩萬內有找。雄獅旅遊/提供
雄獅ITF線上旅展開跑，每周二、四推出團體搶購，「慢遊釜山5日」兩萬內有找。雄獅旅遊/提供

冬季出國旅遊買氣升溫，旅遊市場也出現新變化。雄獅旅遊指出，今年冬季旅遊訂單人數較去年成長三成，其中日本北陸受惠於合掌村雪景與溫泉旅遊熱潮，訂單數超越傳統冬遊熱門目的地北海道；長線旅遊同樣熱絡，歐洲訂單大增逾六成。看好冬季及春節出遊需求，雄獅ITF線上旅展即日起開跑，預估業績可較去年呈雙位數成長。

雄獅表示，今年冬季旅遊買氣成長，主要受惠於機票價格趨穩，以及超過六成既有會員回流購買。旅客出遊也從過去以「旅行目的地」為優先，逐漸轉向重視「旅行目的」，尤其日本冬季旅遊，超過七成旅客以溫泉、美食及雪國景觀為三大主題，帶動北陸地區訂單超越北海道。

旅遊天數也有拉長趨勢。雄獅指出，日本六天以上長天數團體旅遊人數成長四成，顯示旅客不再只追求短天數、多景點的行程，而是更重視深度體驗。東南亞市場則從傳統觀光行程，逐步轉向五星級飯店及度假村住宿，反映旅客對住宿品質與休閒度假的需求提升。

長線市場方面，隨著國際轉機航班及航網逐步恢復，加上票價趨於穩定，帶動歐洲旅遊訂單成長逾六成。不少旅客提前半年預訂行程，其中北歐極光及澳洲雪梨跨年最受歡迎，顯示高單價、特殊體驗行程仍具吸引力。

搶攻冬季及春節商機，雄獅ITF線上旅展推出多項限時優惠，包括釜山五日、關西三都五日等行程兩萬元有找，首爾清州新春五日團26,888元起，香港自由行三日9,888元起，新加坡、馬來西亞五日14,999元起。春節期間韓國及東南亞指定團體行程折3,000元，歐洲新春團最高折5,000元。

日本冬季特色行程方面，雄獅推出北陸合掌村點燈五日遊，每人53,900元起，安排一年僅四天的點燈活動；北海道熱氣球瑞萃五日遊33,900元起，入住美瑛新開幕的緩慢瑞萃十勝岳，結合溫泉、熱氣球及三大蟹吃到飽等體驗。

長線旅遊則鎖定特殊節慶及冬季景觀，包括北歐極光十一日211,900元起、阿拉斯加西雅圖十日138,900元起，以及搭乘雪梨港灣煙火船的澳洲跨年九日行程，每人198,800元起。

此外，雄獅也推出日本志摩觀光列車、荷比盧花海及開普敦馬拉松等主題行程，國內旅遊則主打阿里山、武陵農場櫻花季與環島鐵道旅遊。線上旅展期間另提供最高5,000元折扣碼、曼谷來回機票抽獎及APP會員最高萬元旅遊金等優惠，進一步刺激旅遊買氣。

雄獅線上旅展限定！天天搶萬元行程、千元折扣碼、抽免費機票，APP會員可抽最高萬元旅遊金。雄獅旅遊/提供
雄獅線上旅展限定！天天搶萬元行程、千元折扣碼、抽免費機票，APP會員可抽最高萬元旅遊金。雄獅旅遊/提供

北海道 雄獅 旅展

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