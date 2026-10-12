都更第三條路卡關？李同榮揭五大痛點：光給容積獎勵還不夠

都更正面臨轉型，行政院通過《都市更新條例》修正草案，提出「都更第三條路」，希望透過地主自主、專業管理及金融支持，突破傳統建商整合或政府主導的模式。房市趨勢專家李同榮認為，自主都更能否成功，關鍵在於「整合、專業、融資、分配、安置」五大障礙，政府除提供容積獎勵及信用保證，更應建立完整配套，讓地主自主更新不必獨自承擔風險。

李同榮指出，2026年7月16日行政院通過《都市更新條例》修正草案，提出全案管理、自主都更信用保證，以及提高特定條件下的容積獎勵上限等措施。然而，政府提供容積獎勵，地主就有能力自主都更嗎？有了信用保證，銀行就願意放款嗎？有了全案管理，住戶就能順利完成重建嗎？

他認為，即使政府提供足夠誘因，地主也有更新意願，實際執行仍面臨五大障礙。

第一、整合障礙：地主意見難統

同一棟老舊公寓，可能有自住戶、出租戶、繼承共有戶及高齡屋主，各自對分回面積、現金補償及搬遷安排有不同期待。傳統建商主導都更，至少有專業團隊負責協調，自主都更則須由住戶自行凝聚共識。

李同榮指出，沒有共識就沒有自主，沒有整合就沒有都更，政府應設置輔導窗口，協助意願調查、產權盤點及初期整合，並適度補助前期費用。

第二、專業障礙：有產權不代表有開發能力

自主都更涉及都市計畫、建築設計、容積試算、權利變換、工程發包、資金管理及完工交屋，並非地主自行找建築師、營造廠即可完成。全案管理制度雖是正確方向，但仍須建立專業資格認證、標準契約、管理費用揭露、工程查核及履約保障，並明確規範管理機構的權責，避免地主承擔過高的專業風險。

第三、融資障礙：有資產不代表有現金

自主都更從前期規劃、設計、鑑定到後續施工，都需要大量資金。政府提出每戶最高600萬元的信用保證構想，有助改善融資條件，但信用保證不等於直接提供現金，也不代表銀行必須核貸。銀行仍須評估土地權利、借款人財務能力、工程成本及還款來源。

李同榮建議，政府應結合銀行、建築經理公司及信託機構，建立專案融資平台，透過分階段撥款、專戶管理及工程進度查核，確保資金安全。

第四、分配障礙：重建後如何公平分配

自主都更不代表沒有利益分配爭議。不同樓層、土地持分、建物面積及原有權利價值，都可能影響更新後的分配結果；營建成本上漲、融資利息及工程追加預算，也可能造成住戶預期落差。

李同榮建議，建立透明的財務揭露制度，公開權利價值、工程成本、共同負擔及分回面積，並引入第三方估價與專業審查，讓地主承擔合理風險，而非不透明的風險。

五、安置障礙：高齡住戶等不起、也搬不起

高齡屋主即使同意重建，仍須面對施工期間的居住安排、租金負擔，以及完工後能否順利回住等問題。若缺乏配套，再高的容積獎勵也未必能換來住戶支持。

李同榮建議，政府應整合過渡住宅、租金補貼、搬遷協助及財務諮詢，並在重建後落實電梯、無障礙空間與全齡友善設計，保障高齡住戶的生活穩定。

針對五大障礙，李同榮表示，自主都更應建立五項配套，包括政府輔導整合平台、全案管理認證與履約保障、專案融資與信託機制、權值分配透明及成本公開制度，以及高齡住戶安置與回住保障。

他指出，政府應建立自主都更五階段推動流程，依序完成政府輔導整合、專業可行性評估、金融與信託進場、透明執行重建，以及完工分配與安心回住。各階段均應設置明確檢核條件，讓財務不可行或住戶共識不足的案件，能在投入大量資金前及早發現問題。

尤其全案管理機構若同時擔任實施者，仍可能因成本控管失當而衍生爭議，因此必須明確規範其權責，並導入第三方工程監督及資訊公開，避免全案管理成為新的風險來源。

李同榮認為，過去都市更新政策多著重容積獎勵、租稅優惠及行政程序簡化，但一般地主真正面臨的問題，是不知道從何開始，也不確定該信任誰。政府應從被動審查、提供獎勵的角色，轉型為主動協助與風險管理的「促成者」，建立政府搭橋、地主自主、專業管理、金融支持、住戶共享的公私協力模式。

他強調，都更第三條路的成效，不應只看申請件數或容積獎勵多寡，更應檢視實際完工率、資金安全、住戶滿意度及高齡住戶回住情形。自主都更的真諦，不是讓地主獨自承擔所有責任，而是讓地主擁有選擇權、決策權與合理保障。「容積獎勵只是誘因，制度保障才是根本；地主自主不是孤軍奮戰，公私協力才能讓都更第三條路真正暢行。」