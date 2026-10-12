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AI熱潮旺到飯店、精品業 晶華今年營收獲利可望雙創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
晶華董事長潘思亮 彭博資訊
晶華董事長潘思亮 彭博資訊

台灣AI熱潮帶旺商務旅遊和精品消費，晶華國際酒店（2707）今年營收和獲利可望雙創新高，可見科技業的成長效益正擴及飯店和零售業。

晶華董事長潘思亮上周四在新加坡出席《富比世》全球執行長會議期間接受彭博訪問時表示，受惠於AI熱潮，今年以來客房營收成長10%，精品零售業績增加20%，他並未透露具體金額。

潘思亮說：「對飯店業而言，這代表商務旅遊大幅增加，因為大家必須來台灣採購、洽談交易。」

除了商務旅客，精品零售需求主要來自財力日增的本地消費者。潘思亮表示，經濟強勁成長和股市大漲，提升了這些消費者的購買力。

AI相關需求持續帶動台灣經濟，繼去年成長8.76%後，台灣今年經濟成長率可望突破10%，為2010年以來首見的兩位數增幅。

AI熱潮也使台股成為全球股票投資的焦點。台灣加權指數今年已大漲逾70%，在彭博追蹤的90多個股價指數中表現最佳。

國際豪華飯店業者也正擴大在台布局，洲際酒店本月就在台北開設新飯店。

潘思亮計劃明年在新北市林口開設兩家飯店。他說，隨著艾司摩爾（ASML）和美光等企業擴大當地布局，林口將成為科技重鎮。他也正尋求收購另一座科技重鎮舊金山的豪華飯店。

潘思亮說：「我們正在美國主要門戶城市尋找價值被低估的豪華飯店。」他未透露交易規模。晶華集團也計劃明年在日本開設兩家飯店。

晶華 潘思亮

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