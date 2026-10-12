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Taiwan PASS半價套票售罄 觀光署加碼、再推日月潭 VIP 席

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為刺激平日國旅需求，交通部觀光署推出「Taiwan PASS雙省方案」，其中半價優惠自9月1日開賣後受到民眾搶購，原限量2萬4,000套已售罄。觀光署表示，將視經費使用情形適度加碼，讓更多民眾享有優惠；另推出日月潭花火音樂嘉年華限量VIP觀賞席，持Taiwan PASS符合條件即可兌換，串聯交通、住宿及旅遊體驗。

觀光署指出，Taiwan PASS台鐵版包含台鐵3日周遊券、都會捷運4選1及景區接駁15選1，這次搭配「省交通」與「省住宿」推出兩種優惠。半價方案中，成人票由原價2,500元降至1,250元，孩童及敬老票則由1,700元降至850元；另一方案則以原價購買套票，加贈最高1,500元平日住宿抵用券。

觀光署表示，選擇住宿優惠方案的民眾，購買並開通Taiwan PASS後即可取得住宿抵用券。以孩童及敬老票為例，原價1,700元扣除1,500元住宿抵用額度後，交通套票的實質負擔相當於200元，另可視適用條件搭配平日住宿獎助及生日券，降低國旅交通與住宿支出。

除交通及住宿優惠，觀光署也與2026日月潭花火音樂嘉年華合作，提供共150席限量VIP觀賞席。其中，10月17日「台灣大哥大日月潭花火音樂會」提供100席，11月14日「NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會」提供50席。

符合條件的Taiwan PASS旅客，可於活動開始前20分鐘至現場服務台出示APP票券畫面，經確認計畫旅遊日涵蓋活動日期後，即可兌換進場識別證，由專人引導進入VIP觀賞席，席次額滿為止。

觀光署也推薦民眾利用Taiwan PASS規劃中部多日旅程，例如搭乘台鐵前往台中，再轉乘台灣好行日月潭線，走訪水社碼頭、向山遊客中心及伊達邵等景點，晚上欣賞花火音樂會並入住湖畔旅宿，隔日再安排集集線沿線行程，結合大眾運輸、住宿及活動體驗。

Taiwan PASS雙省方案販售至2026年12月31日，或售完為止，通路包括Klook、KKday、ibon、FamiTicket、雄獅旅遊、易遊網及Trip.com。購買者須於2026年12月31日前下載Taiwan PASS APP，輸入85開頭序號開通票券；台鐵版序號開通後須於365天內兌換各項產品，另贈的1,500元平日住宿抵用券則須於2026年12月31日前使用完畢。詳細優惠及適用規定可至Taiwan PASS雙省方案FAQ網站查詢。

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