麗升跨足電動車充電樁市場 已完成收購三座超充站點

再生能源整合平台大廠麗升能源科技（以下簡稱「麗升」，股票代碼：8087）宣布正式跨足電動車智慧充電樁營運市場，已完成收購三座指標型超充站點設備，分別位於新竹、台中及雲林等三個站點的設備收購與移轉。三個站點合計24支充電槍，已進入實際運營階段，預計自第4季起即可為麗升貢獻穩定的營收。

麗升表示，收購標的均為具備完整歷史營運實績之站點。站點座落於國道交流道樞紐與都會核心商圈，具備極佳的車流優勢與充電需求，台中站於今年6月投入營運僅14天即創下逾2萬度充電量，雲林與新竹站單月充電量亦穩定突破7萬度以上。進軍電動車智慧充電樁市場將進一步拓展集團綠能營運版圖。

受惠於全球減碳趨勢與各大國際車廠積極導入新車款，台灣電動車（EV）市場近年呈現跨越式增長。截至2025年底台灣純電動車（BEV）累積登記數至已達12.8萬輛，2025全年領牌數較2024年成長33.4%，新車滲透率迅速攀升至近8%。2026年預計領牌數和滲透率將超越去年成長幅度。隨著電動車保有量增加，全台直流快速充電（DC快充）的需求也不斷提升，為充電服務市場帶來剛性需求。

麗升董事長林麗珍表示，麗升以發展成為全方位「綠能產業交易平台與資產管理集團」為戰略目標。此次跨足電動車充電樁業務，是集團綠能價值鏈往下游應用端延伸的重要一步，串連最前端的太陽能「發電」、儲能「調度」、售電業「轉供」到終端車主的「充電服務」，逐步完善從能源供給到用戶端應用的零碳綠電生態圈。

麗升已公告2026年9月合併營收為6,436萬元，月增124.83%，年增26%，營收成長主因係工程收入認列及售電收入挹注，前9月累計營收6.06億元，年增178.18%。展望未來，麗升將持續優化資產配置，逐步提高轉供綠電與自持資產穩定收入的收益比重，以穩健的綠電收益與平台化優勢，為股東創造長期穩定的經營價值。