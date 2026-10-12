錦明總座遭羈押禁見 公司急發重訊自清

沖壓件機構件廠錦明（3230）12日針對重訊公告相關事宜，基於維護公司名譽、捍衛全體股東權益，特此嚴正發布澄清四點聲明如下：

1. 本公司董事長蔡翔峰先生經桃園地方法院檢察署檢察官訊問後諭知無保請回。

2. 本公司總經理簡豪廷先生，於115年10月9日經桃園地方法院裁定羈押禁見。本案目前尚處於司法偵辦階段，本公司完全尊重司法程序，並將全力配合相關調查。為遵循偵查不公開原則，避免影響偵查程序及確保當事人權益，本公司現階段不便就具體案情與偵查細節對外評論。

3. 本公司特此強調，目前各項營運均維持正常。總經理職務現由董事長蔡翔峰先生暫代，各項既定業務與營運事宜亦由董事長及專業經理人團隊持續推進。

4. 針對外界關注之業務影響，本公司截至今年9月止，主要五金沖壓模具、無人機業績分別占整體營收比重約85.8%與3.3%，其中，無人機業務之國防相關訂單占整體營收比重約1.1%，外銷訂單不受影響。經評估現階段本公司國內外既有業務及整體財務狀況均未受重大影響。後續若有任何依法應揭露之事項，本公司將嚴格依據相關規定辦理公開說明。