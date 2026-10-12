科技論壇後天登場 玉山金科技長張智星：AI 助金融業強化韌性

AI技術快速演進，金融業正邁向智慧協作與流程重塑新階段。玉山金控（2884）科技長張智星表示，玉山發展AI的核心，不在取代人力，而在協助專業同仁更聚焦高價值判斷，並將長期累積的金融專業轉化為可持續擴展的企業能力。

他強調，玉山未來將持續深化代理型AI（Agentic AI）於金融場景應用，為顧客、產業與社會創造更具包容、韌性與永續的長期價值。

經濟日報將於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集各界專家探討發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

張智星將於論壇以「AI金融的新世界」進行專題講座，分享玉山以企業級Agentic AI推動金融創新、優化工作流程及提升組織能力的實踐成果。

玉山表示，AI不僅是單點工具導入，更是重構核心流程、提升決策品質與強化營運韌性的重要能力。玉山自2019年成立AI專責單位以來，已穩定運行上百項AI應用，涵蓋個人金融、法人金融、顧客服務、內部知識管理及生產力協作等多元場景，並透過跨部門協作，持續推進AI由技術應用走向企業級能力建設。

內部應用方面，玉山打造企業級生成式AI平台GENIE，作為知識查詢、內容整理與工作協作的重要入口，目前已有超過33%員工長期使用，每月處理近10萬次服務請求。

至於對外服務，玉山亦將AI導入關鍵金融場景。個人金融方面，推出AI財力評估模型，透過多元資料整合與模型分析，協助評估非典型就業族群財力，提升金融服務可得性。該模型為國內首家獲准試辦相關監理沙盒的創新案例，已獲主管機關核准辦理，為台灣普惠金融發展建立創新授信模式。

法人金融方面，玉山導入AI智能徵信報告，串聯企業與產業資訊蒐集、財報辨識、報告生成及內容檢核，平均可降低徵信人員約90%作業時間，報告初稿產出由約90分鐘縮短至最快7分鐘，展現人機協作提升效率與決策品質的成果。