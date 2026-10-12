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經濟選書／同事懶又雷 高手有對策

經濟日報／ 艾琳•麥高夫
《會溝通的同事有秘密》書封。 天下文化╱提供
《會溝通的同事有秘密》書封。 天下文化╱提供

如果你身邊剛好有懶散到不行的同事，首先要問自己：這個人的懶散，是不是真的影響到你，也影響到你的工作？如果沒有，你就選擇忽略。看到別人的行事作風和你要求自己的方式截然不同，確實很令人火大，但我再說一次，糾正對方並不是你的責任。他們怎麼選擇，就得自己承擔後果。你可以下班小酌時跟朋友抱怨，也可以跟你的心理師說。

但請記住：你永遠不知道事情的全貌。很多時候，你其實無法看出別人正在經歷什麼事。在沒有確切證據之前，我們先往好處想，多體諒對方一點。每個人都有低潮的時候，那時候願意給我們空間、包容我們的人，我們都會記得。你不是他們的父母，甚至也不是朋友，你只是同事。如果他們沒有影響到你的工作，最好的做法就是忽略。如果真的擔心，也可以主動關心一下。

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