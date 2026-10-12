點子農場／AI給答案 判斷力更重要

AI發展愈來愈快，我突然想到一個問題。如果有一天，所有問題都有答案，而且答案幾乎免費，人類為什麼還要上學和學習？這一天其實已經到了。

今天一個15歲的孩子，只要打開手機，就可以請AI幫他寫作文、解數學、整理歷史、翻譯英文，甚至幫他做完一份看起來比老師還專業的簡報。於是，教育突然遇到了一個兩千年來很少碰到的問題：當答案不再稀缺，教育到底還要教什麼？

過去三年，大家問的是：「學校該不該用AI？」現在，問題已經變成：用了AI之後，學生到底有沒有真的學會？

這兩個問題，看起來只差幾個字，背後卻可能是一場教育革命。

今年「經濟合作暨發展組織（OECD）」公布的「國際學生能力評量計畫（PISA）」2025年首批結果，91個國家與經濟體、超過76萬名15歲學生參與。學生閱讀能力持續下降，而下降的恰恰是AI時代最珍貴的能力：判斷資訊、連結不同來源、辨別事實與意見。

調查顯示，沒有使用AI代為起草作文的學生，平均表現較好；但是經常使用AI輔助學習的學生中，如果曾經有人教他如何判斷AI產生的資訊品質，表現又比較好。

這是一個非常重要的訊號。問題可能從來不是「用不用AI」。而是你讓AI替你思考，還是讓AI幫助你思考？我把前者叫做「代做型AI」，後者叫做「增智型AI」。

兩者使用的可能是同一個ChatGPT，得到的結果卻完全不同。一個孩子問AI：「幫我寫一篇800字的作文。」

30秒後，功課完成了。另一個孩子說：「這是我的文章，請找出三個最薄弱的論點，然後站在反方質問我。」

30分鐘後，他可能還沒有完成作業，腦袋卻已經多轉了好幾圈。

第一個孩子節省了時間。第二個孩子增加了能力。這可能就是未來教育最重要的分界線。

「聯合國教科文組織（UNESCO）」今年談AI教育時，也開始出現一個很有意思的詞：「合成知識（syntheticknowledge）。」

過去我們讀百科全書、教科書，至少知道眼前的文字是某個作者、出版社、編輯制度共同生產出來的。

現在AI可以在三秒鐘內生成一篇有標題、有數據、有論證，甚至有引用的文章。問題是，它「看起來像知識」，卻未必真的是知識。更麻煩的是，錯誤的答案常常不再長得像錯誤。

它文法正確、邏輯流暢、態度篤定，甚至還會附上幾個看起來很學術的名詞。以前我們怕的是「不知道」，現在我們可能更應該害怕的是「以為自己知道」。

這使得教育的核心任務開始發生位移。以前是把知識交給學生，未來則要教學生判斷眼前這個東西究竟是不是知識。

工業革命以前，體力很昂貴。所以人類發明機器。網路革命以前，資訊很昂貴。所以人類發明搜尋引擎。AI革命以前，答案很昂貴。現在答案也幾乎免費了。那麼下一個昂貴的東西是什麼？

我認為是「判斷」。

知道哪個答案是真的，哪個答案重要，哪個問題根本不值得問；知道什麼時候應該相信AI，更知道什麼時候應該把AI關掉。這些能力，以前我們叫智慧。未來也許會成為最昂貴的人力資本。