曾大義滅親開除少主 83歲創辦人請辭…車燈代工龍頭大億變「日商類直營」

原文時間2026/10/01

台灣車燈代工龍頭大億高層人事大風吹。就在上個月，高齡83歲的創辦人吳俊億突發請辭董事長後，經9月29日董事會選舉確認，由最大股東日商小糸製作所人馬、原副董事長岩邊惠接棒，成為該公司新董座。

當這家台日合資的台灣隱形冠軍，從台灣創業家主導改由日本接班人當家作主後，到底會有怎樣的轉變？

不只是日本人接董座，連採購、成本都將更深度介入

綜合多方看法，這不只是該公司從家族傳承變為專業經理人接班的新階段，還將變成一家徹底貫徹小糸製作所經營意志的「類直營」海外生產基地。

一位熟悉該公司異動的同業高層指出，這回不只是日本人接任董事長，同時異動的還有小糸製作所的法人董事代表，從國際本部副本部長山本格也，變更為調達管理部黑津彰久，同時擔任該公司副總經理。

過去的國際本部，代表小糸對大億是屬於當董事監管的海外合資企業，而現在變成調達管理部，則代表這家日企是派專家介入採購與成本控制，是要對這個海外生產基地進行更緊密的一條龍管控改造。

在同業口中，吳俊億過去是靠「信任、以和為貴、博感情」的方式，贏得小糸信賴，在台日合作下，拚出台灣車燈代工王國。

從家族接班變日本專業經理人接手，一場父子之爭成轉折

為什麼會出現日系經理人接班？

2023年，一場失敗的家族傳承是關鍵。

當時，吳俊億原本啟動由獨子吳育賢接班計畫，退居二線，但該公司卻因為日圓貶值，陷入出貨給小糸「賣一個賠一個」的困境，這演變出父子兩代間的路線之爭。

父親與小糸有著聯手打天下的革命情感，堅信忍一時虧損來維持雙方關係，但兒子則想避免虧損擴大，主張與日系客戶切割，這也讓該公司與小糸關係罕見緊張，最終是父親大義滅親，揮淚開除少主，並重新掌權，才保全了雙方合作關係。

這不只斷了這家公司的家族傳承可能性，也讓日方對於長期合作產生疑慮，這也是如今出現交棒給日本專業經理人的一大原因。

攤開財報，大億今年上半年營收逾20億元，較去年同期成長約14.4％，同時期淨利近7200萬元，年增約316％，營運正逐步回穩。

日商主政後可望提升競爭力，但獲利爆發力恐降低

那麼變「類直營」海外生產基地對大億是好？是壞？

熟悉汽車零組件的本土券商研究員指出，大億是台灣最大的原廠委託製造車燈巨頭，如果變成日資主政，車燈核心技術與全球接單大腦將更加向日本傾斜，也可能形成未來生意被更嚴格限制在日系車廠的配套體系內。

好處是，類似過去的匯損問題，日本總部便有可能透過內部轉嫁價格調整或集團內部補貼，確保大億獲利；同時，來自日本的技術、管理，有助於該公司的競爭力提升。

但壞處是，變成小糸旗下高效率台灣代工基地，利潤空間容易被日本原廠鎖在固定區間，難有過去獲利高成長的爆發力，因此投資人要小心它可能從轉型成長股變收息防禦股的股性轉變。

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