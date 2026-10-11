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《2026年巴塞爾藝術展與瑞銀全球收藏調查》出爐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

Arts Economics撰寫的《2026 年巴塞爾藝術展與瑞銀全球收藏調查》(Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2026)，揭示高淨值收藏家不斷演變的收藏行為與動機。該調查由Arts Economics與瑞銀集團（UBS）合作進行，涵蓋全球十個主要市場共3,100位高淨值人士,包括美國、英國、中國大陸、香港、法國、澳洲、德國、日本、巴西及新加坡。

Arts Economics 創辦人 Clare McAndrew 博士表示：「這項研究讓我們得以超越高淨值收藏家買了什麼，進一步了解他們如何運用自己的收藏，以及擁有藝術品對他們真正的重要性。受訪者對於隱私和收藏開放程度的看法存在顯著差異，也挑戰一些既有假設。許多購藏行為的驅動因素，並非傳統與藝術市場相關的炫耀性消費，而是希望透過收藏在緊密的人際網絡中建立連結。在這些群體中，地位的象徵較少來自價格，而更多來自稀有性、來源、原創性以及發掘價值。限制收藏的公開程度並不會削弱其象徵意義，因為排他性本身就是訊號的一部分。或許令人意外的是，最年輕的收藏家反而是最重視隱私的一群，無論在線上或線下皆是如此。Z 世代收藏家最不傾向於在公開網路平台分享其收藏資訊，而更偏好僅限受邀者參與的空間，隱私已成為其個人與文化認同的重要一環。」

巴塞爾藝術展行政總裁 Noah Horowitz 表示：「今年的《巴塞爾藝術展與瑞銀全球收藏調查》顯示，收藏家正變得更加重視研究、積極運用數位工具，並活躍於不同收藏類別與交易管道。隨著 Z 世代成為這次調查中支出最高的世代，收藏的邊界正因跨世代轉變而持續擴展。他們帶來新的期待與行為模式，將影響未來收藏家與藝術市場互動的方式。對巴塞爾藝術展而言，這反映了我們持續在全球平台觀察到的現象：年輕收藏家透過更多元的入門途徑，以及橫跨實體、數位與全年客製化體驗的信任關係參與市場，包括交流、探索與購藏。吸引這些新世代收藏家，將是市場未來發展的重要方向，也關乎我們如何持續強化服務當代與未來收藏家的平台。」

《2026 年巴塞爾藝術展與瑞銀全球收藏調查》重點發現

• Z 世代成為高淨值收藏家中支出最高的世代

2025 年及2026年上半年，Z 世代在藝術品上的支出高於所有其他受訪世代，支出金額超過年長世代兩倍以上。此外，2026年購買價格超過100萬美元藝術品的收藏家中，Z世代占近半數。

• 家庭仍是收藏的重要基礎

調查首次專門分析高淨值收藏家如何開始建立收藏，結果顯示家庭是最常見的收藏入門途徑。28%的收藏家表示，家庭是其開始收藏的主要來源，而 Z 世代的比例更高達 40%。在繼承藝術品的Z世代收藏家中，近 90%選擇保留作品，凸顯家族傳承在塑造跨世代收藏中的長遠影響。

• 獨特性與稀有性是擁有藝術品最重要的因素

在各世代中，獨特性與稀有性（43%）被視為擁有藝術品最重要的價值，高於擁有受專家推崇的作品（23%）或擁有在收藏圈廣受讚賞的作品（22%）。相較於嬰兒潮世代（38%），Z 世代更重視獨特性（48%）。

• 收藏家購藏決策愈來愈重視自主研究

72%的高淨值收藏家表示，在購買藝術品之前會進行中度或大量自主研究，高於2025年的62%；在Z世代中，此比例更高達 80%。

• 數位資訊來源與 AI 研究工具持續普及

58%的高淨值收藏家透過線上資源取得建議與推薦資訊，而使用應用程式（App）及AI工具進行研究的比例則增至22%，高於2024年的4%。

• 收藏家持續拓展藝術與收藏品的多元興趣

2026年，美術作品占藝術與收藏品總支出的33%。Z世代收藏家幾乎在所有收藏類別中都是支出最高的族群；此外，42%的Z世代收藏家及39%的嬰兒潮世代收藏家，於過去一年購買至少兩項美術與裝飾藝術以外的收藏品類別，展現最廣泛的收藏興趣。

• 慈善捐贈與傳承規劃仍是重要考量

調查顯示，23%的高淨值收藏家計劃於未來一年向美術館捐贈藝術作品，另有許多收藏家表示將支持藝術獎項、藝術家駐村計畫、基金會或私人美術館。家族傳承仍是建立與保存收藏的重要核心，許多收藏家希望將收藏傳承給下一代。

瑞銀 藝術

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