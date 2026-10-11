逸達9月CAMCEVI三個月劑型以德國為首發市場 正式於歐洲上市開賣

「你不改變，就會被時代給淘汰掉，」零下20度的冷凍庫，24小時運轉的壓縮機，讓冷凍倉儲行業長年被視為高耗能產業，但成立超過50年的隆興冷凍，近年靠著老廠重建、自動倉儲與節能設計，把一年用電量從700萬度壓到200萬度以下，碳排放量也從3,600噸降到945噸，隆興冷凍總經理周和忠直言，不改不行。

2026-10-11 01:27