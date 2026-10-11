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逸達9月CAMCEVI三個月劑型以德國為首發市場 正式於歐洲上市開賣

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）公告9月合併營收約 627萬元；累計今年1-9月合併營收約3.25億元，較去年同期新台幣3.79億元減少14%。本月合併營收包含CAMCEVI三個月與六個月劑型美國與歐洲市場之銷售分潤權利金收入新台幣537萬元，以及勞務收入90萬元。

逸達表示，CAMCEVI 三個月劑型已順利完成美國與歐洲藥證取得，並由授權夥伴Accord Healthcare率先於德國市場正式展開商業銷售，後續將陸續推進其他歐洲國家上市準備。隨著CAMCEVI 六個月與三個月雙劑型產品組合逐步到位，可望滿足不同病患及醫療需求，進一步提升產品市場滲透率及商業價值。

此外，逸達預計於第4季向美國FDA 遞交FP-001 42 mg（亮丙瑞林甲磺酸鹽六個月即用型皮下長效緩釋注射劑）用於治療罕見病兒童中樞性性早熟（Central Precocious Puberty, CPP）之藥證申請（New Drug Application, NDA）。目前已開始組建營銷團隊，預定於2027 年下半年取得藥證，隨後在美國市場展開自營銷售，為逸達持續挹注中長期營收成長動能。

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