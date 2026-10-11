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建商讚松山機場遷移 賴正鎰：應提升至國家戰略

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建構想，計畫將機場及周邊約300公頃土地，轉型為AI產業園區、預估可創造12兆元產值。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建構想，計畫將機場及周邊約300公頃土地，轉型為AI產業園區、預估可創造12兆元產值。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安日前提出松山機場遷移、打造AI產業園區構想。鄉林集團董事長賴正鎰表示，絕對肯定與支持，此事牽動國家航空分工、產業競爭力與首都發展，應由中央、地方共同評估，以未來30年的需求，加速規劃，讓首都轉型帶動全台成長。

賴正鎰說，早在2015年2月即公開主張檢討松山機場位於人口與建築密集市區的配置，建議將部分航班分流至桃園與台中清泉崗機場，提升中部國際航空及觀光能量。如今面對AI產業與城市更新需求，這項議題更值得重新討論。

他舉例，在20多年前，自己在擔任台中市商業會理事長時，就提出主張將水湳機場遷移到台中清泉崗機場，後來機場遷移後，飛航管制線解除及土地再開發利用，將對台中市後來發展，才有現在的水湳經貿園區，奠定台中未來30年的發展基礎，清泉崗機場也轉型成為軍民兩用的國際級機場，方便中部民眾出入國門。

賴正鎰指出，松山機場遷移後300公頃的基地再生，連帶周邊加起來上千公頃範圍的都市景觀風貌，天際線及都市發展都有很大幫助。未來新布局應與全國產業地圖共同思考。桃園承擔主要國際航空樞紐功能，清泉崗則可依中部科技製造、商務與觀光需求，評估強化航網，讓企業取得便利的國際連結，也讓入境旅客深入中南部，擴大地方服務業效益。

賴正鎰強調，遷移必須有完整配套，包括桃園機場承接能力、聯外交通、離島居民就醫就學便利性，以及國防與空勤救難部署。中央與地方應建立共同評估機制，公開成本效益、財務安排及推動期程，以專業資訊凝聚共識。

賴正鎰認為，AI園區應形成完整產業生態，整合研發、人才培育、金融與專業服務，並連結桃竹科技聚落及中南部製造供應鏈，讓科技投資帶動商業、旅宿、餐飲與零售升級，擴大經濟效益。

賴正鎰建議，台北市政府在都市規劃也須兼顧公共利益，將公園、交通、學校、醫療及可負擔住宅納入，讓原有居民與年輕家庭共享成果。若未來遷移並依法調整航高限制，可增加老舊街區重建彈性，但不代表容積自動增加，仍須考量公共設施與交通承載。

以鄉林中山區「新松町・新城計畫」為例，規劃涵蓋43個街廓、約11萬坪，目前在航高條件下採最高約15樓規劃。未來若法規調整，後續街廓可重新評估量體與開放空間配置，兼顧居民權益及環境品質。

賴正鎰 建商 松山機場 蔣萬安

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