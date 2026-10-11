貨櫃航運美強歐弱 紅海復航中、塞港難解撐運價

全球貨櫃航商陸續重返紅海，市場憂全面復航後新增運力將壓抑運價。業者解析，全球港口塞港問題成常態，將抵銷部分運力；貨櫃航運呈「美強歐弱」格局，美線受惠補庫存需求及巴拿馬運河限航，歐線雖逢淡季但仍屬健康水準。

紅海危機爆發後，為確保船舶與貨物安全，航商先前紛紛改道好望角，拉長航程，吃掉全球有效運力，間接推升運價，對航運業者形成利多。如今，部分航商評估安全條件後，為維持競爭力開始加速復航；市場擔憂，一旦全面恢復蘇伊士運河航線，船舶周轉效率提升、恐對運價形成壓力。

長榮海運總經理吳光輝指出，紅海地區地緣政治風險尚未根本解決，航商仍須考量貨物與船舶安全，部分船公司可能採取去程繞行、回程經蘇伊士運河的方式，在安全與營運效益間取得平衡。

更值得關注的是，新增運力未必能完全轉化為市場供給。吳光輝指出，全球塞港問題嚴重，新加坡等主要轉運港碼頭使用率已逾9成，船舶集中抵港、碼頭處理能力無法同步增加，導致滯港及船期延誤。

陽明海運也表示，船隊擴充速度跟不上需求，加上異常天候及歐美港口勞資協商等因素，「未來幾年塞港問題恐難完全緩解」，持續侵蝕有效運力。

此外，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）在中國十一長假後開紅盤，終止連二週跌勢，歐洲線、地中海線數月連跌後，本週首見止跌小漲；美西線、美東線則盤整。

航運市場近期呈現「美線強、歐線弱」格局，物流業者中菲行表示，部分航商恢復經蘇伊士運河航行後，亞洲至歐洲航線即期運價走弱，與跨太平洋航線艙位、運價相對高檔的情況形成對比。

吳光輝表示，美國數個重要碼頭進口貨量都創高，存貨水準低檔，終端需求樂觀，「以美國線來說，過年春節以前看不出任何悲觀理由」，但倘若美國升息循環啟動，恐衝擊終端需求；另外，美國西岸碼頭工人合約2028年到期，談判進度會從明年下半年陸續推進，需要持續觀察對運力和船期穩定的影響性。

陽明指出，美東航線運價目前維持高水準，主要受到巴拿馬運河航運限制尚未完全緩解影響，運力缺口在第4季仍偏緊，預期運價維持高檔。

相較美線，歐洲線運價承壓。吳光輝表示，歐洲經濟成長動能仍有限，今年歐線運價4月因美伊衝突走揚，7月後逐週回落，加上航商陸續重返紅海，第4季運價偏低，但仍屬健康水準；由於歐地線長約比例較低，目前價格仍高於去年同期。

陽明指出，歐洲線第4季通常較第3季走弱，今年第3季運價仍高於2025年同期，後續則需觀察需求變化、港口壅塞及中國節後復工力道。

至於亞洲區內近洋航線，第4季傳統旺季有望提供支撐。萬海指出，中國十一長假後製造及出貨活動逐步恢復，今年節後需求回溫力道優於往年，加上港口壅塞、船期延誤及燃油成本波動，貨主傾向提前安排運輸，預期近洋航線營運動能可望延續。