麗晨「花果山」完銷延續露臺戶熱度 五期「山哼歌」露臺戶壓軸登場

在房市回歸基本面、政策調控促使買方更趨理性的市場氛圍下，具備不可複製的核心地段與特殊規劃的產品，依然展現出強勁的抗跌與去化實力。指標建案「花果山」宣布，全案圓滿完銷，在嚴峻的市場考驗下逆風突圍。

其中，兼具開闊視野與私人休閒功能的「露台戶」，更在推案初期，便被敏銳的自住與置產買方迅速搶購一空。

這股去化動能亦在外溢效應下持續發酵，帶動座落於核心地段的指標案「山哼歌」，其壓軸釋出的珍稀露台戶型詢問度顯著增溫，成為近期區域房市最受矚目的焦點。

除了「花果山」完銷所帶動的市場關注，「山哼歌」之所以能延續露臺戶住宅話題，最關鍵的底氣在於其極難被取代的地段優勢。全案緊鄰生活機能醇熟的「公益路商圈」，周邊匯聚高端餐飲、米其林美饌與多元商業機能，向來是頂級消費與生活質感的代名詞。

在高度開發、素地稀缺的蛋黃核心區，多數住宅難免受限於高密度開發的壓迫感，而「山哼歌」反其道而行，選擇在都市水泥叢林之中，揉合自然地景與綠意巧思，打造出一處宛如「自然山林」般的有機建築。

建築團隊巧妙將自然引入居所，打破一般住宅大樓封閉剛硬的線條，以層次豐富的垂直綠意、流暢動線與光影滲透，讓住戶在走出繁華喧囂的公益路商圈後，一轉身便能踏入沉靜放鬆的山林綠境。

這種「離繁華極近、離喧囂極遠」的居住型態，精準切中了現代菁英族群渴望在城市中心回歸自然本真的深層需求。

在土地高度開發的五期生活圈中，能於住宅中擁有一方專屬於自己的戶外空間更顯珍貴。受限於基地條件與建築法規，單一集合住宅社區可配置大尺度露臺的戶別相對有限，「山哼歌」此次壓軸釋出的露台戶型，更具備三大難以複製的空間優勢：

首先是生活尺度的向外延伸： 室內公領域自然銜接戶外露臺，將開闊的天際線與日光綠意納入日常，無論是晨間瑜珈、午後閱讀或夜間微醺，皆能營造出如度假莊園般的生活儀式感。

其次是高私密性的自然屏障： 藉由建築立面退縮與綠意植栽的立體交織，巧妙阻絕周邊視線干擾，在寸土寸金的都會核心享有高度隱私與寧靜。

第三為供給斷層的稀缺資產： 盤點公益路商圈周邊現有及後續推案，兼具品牌力、微氣候體驗與大尺度露台的住宅型態幾乎已成絕響，而「賣一戶便少一戶」的產品特性，使其在資產配置中展現出極強的抗通膨與保值效益。

現場銷售主管指出，「花果山」的逆風完銷，向市場明確傳遞了「優質產品無畏景氣」的信號，也讓不少原先在觀望的買方加速決策。

「山哼歌」全案已步入銷售收尾階段，近期來訪的客群多為重視生活美學的企業主、自住換屋族與頂客族群，許多人正是看中其坐落公益路旁的絕版地段，以及能在水泥叢林中擁有一座私家空中花園的稀缺條件。在強勁剛性需求支撐下，最後席次預期維持穩健去化節奏，在第4季順利圓滿收官。

麗晨「花果山」兼具開闊視野與私人休閒功能的露台戶，在推案初期便被搶購一空。業者／提供